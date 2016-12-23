احالة ملف قضية شارع محمد الخامس الارهابية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم احالة 12 متهما على المحكمة ، من بينهم 3 في حالة ايقاف ، ومتهم في حالة سراح ، و8 في حالة فرار، فيما تم القضاء على عنصرين اثنين في احداث بن قردان الارهابية.
يذكر أن انتحاريا ارهابيا ، فجر نفسه يوم 24 نوفمبر 2015، بعد ان اقتحم حافلة متوقفة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا واصابة 20 اخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد تبنى تنظيم "داعش" الارهابي عملية التفجير، حيث قال في بيان نشره على الإنترنت "إن منفذ الهجوم "أبو عبد الله التونسي" تمكن "من الانغماس في الحافلة ، وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف".
Publié le:2016-12-23 16:28:20
Par:mandhouj (France )
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