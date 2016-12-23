احالة ملف قضية شارع محمد الخامس الارهابية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 16:28:20

- أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأنه تم اليوم الجمعة ختم الأبحاث في قضية شارع محمد الخامس الارهابية، وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل جرائم القتل ومحاولة القتل وجرائم ارهابية.وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم احالة 12 متهما على المحكمة ، من بينهم 3 في حالة ايقاف ، ومتهم في حالة سراح ، و8 في حالة فرار، فيما تم القضاء على عنصرين اثنين في احداث بن قردان الارهابية.يذكر أن انتحاريا ارهابيا ، فجر نفسه يوم 24 نوفمبر 2015، بعد ان اقتحم حافلة متوقفة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا واصابة 20 اخرين من بينهم 4 مدنيين.وقد تبنى تنظيم "داعش" الارهابي عملية التفجير، حيث قال في بيان نشره على الإنترنت "إن منفذ الهجوم "أبو عبد الله التونسي" تمكن "من الانغماس في الحافلة ، وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف".