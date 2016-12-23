Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Justice

احالة ملف قضية شارع محمد الخامس الارهابية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأنه تم اليوم الجمعة ختم الأبحاث في قضية شارع محمد الخامس الارهابية، وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل جرائم القتل ومحاولة القتل وجرائم ارهابية.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم احالة 12 متهما على المحكمة ، من بينهم 3 في حالة ايقاف ، ومتهم في حالة سراح ، و8 في حالة فرار، فيما تم القضاء على عنصرين اثنين في احداث بن قردان الارهابية.
يذكر أن انتحاريا ارهابيا ، فجر نفسه يوم 24 نوفمبر 2015، بعد ان اقتحم حافلة متوقفة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا واصابة 20 اخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد تبنى تنظيم "داعش" الارهابي عملية التفجير، حيث قال في بيان نشره على الإنترنت "إن منفذ الهجوم "أبو عبد الله التونسي" تمكن "من الانغماس في الحافلة ، وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف".



Publié le:2016-12-23 16:28:20

cadre-0e02868496b4e1ccf19111e759e9e361-2016-12-23 16:28:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135854



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135854 1764|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires