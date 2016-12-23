قايد السبسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 14:40:58

- تلقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي صباح اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول بالخصوص علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وألمانيا وسبل مزيد دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية ,تمّ خلال هذا الاتصال التعرّض إلى العملية الإرهابية التي جدّت بالعاصمة الألمانية برلين ليلة 19 ديسمبر 2016 وأدّت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء حيث جدّد رئيس الدولة بهذه المناسبة إدانة تونس واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان ودعا سلطات البلدين إلى مزيد التنسيق والتعاون بشكل أوثق وأكبر للتصدّي لآفة الإرهاب التي أضحت تهدّد أمن واستقرار وسلامة جميع الدول والمجتمعات.وتمّ الاتفاق بين رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين لمزيد دفع نسق التعاون بين البلدين حيث يؤدّي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل إلى برلين مطلع العام المقبل تليها زيارة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.