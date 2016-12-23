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Politique

قايد السبسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - تلقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي صباح اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول بالخصوص علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وألمانيا وسبل مزيد دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية ,تمّ خلال هذا الاتصال التعرّض إلى العملية الإرهابية التي جدّت بالعاصمة الألمانية برلين ليلة 19 ديسمبر 2016 وأدّت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء حيث جدّد رئيس الدولة بهذه المناسبة إدانة تونس واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان ودعا سلطات البلدين إلى مزيد التنسيق والتعاون بشكل أوثق وأكبر للتصدّي لآفة الإرهاب التي أضحت تهدّد أمن واستقرار وسلامة جميع الدول والمجتمعات.
وتمّ الاتفاق بين رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين لمزيد دفع نسق التعاون بين البلدين حيث يؤدّي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل إلى برلين مطلع العام المقبل تليها زيارة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.




Publié le:2016-12-23 14:40:58

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8 de 8 commentaires pour l'article 135851

Bibocanada  (Canada)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 18h 22m |           
Le sujet principal d'apres la presse allemande :la chancelliere exige de la Tunisie de recuperer ces terroristes le plus vite possible ni dada9a ni cooperation. Les allemands vont refouler les Tunisiens sans papiers le plus vite possible.

Jerbi1980  (France)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 17h 34m |           
Quelle langue de bois ! on dirait un communiqué de l'époque ben ali... Tout le monde sait pourquoi l’Allemagne appelle, il faut être*****pour croire ce que vous racontez

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 16h 13m | Par           
منقول من تحليلات إيجابية وقريبة الى الواقع الذي يريدون تظليله يا باي او خليفة البايات ...الله لا ترحم لهم ....عظم مسرحية هزلية سيئة الإخراج.. و هذا السيناريو كان متوقعا منذ البداية بأنه سيقع تصفية المتهم لإخفاء أثر الفاعل الحقيقي وهو اليمين المتطرف في ألمانيا و في بولندا ، لأنه الطرف المستفيد من هاته الحادثة.. كذلك حسب بعض المعطيات للسيرة الذاتية للمتهم أنه لا يملك رخصة سياقة و لا يجيد حتى سياقة عربة يجرها حمار فما بالكم بشاحنة وزن ثقيل!!!! بل الأدهى من ذلك أنه خطف الشاحنة وأزاح السائق من مكانه و هدده و قاومه و جرحه و قتله و هو في نفس الوقت يقوم بعملية الدهس !!!! هذه رواية إستحمار للشعب الألماني قبل أن تكون تستغفل بقية شعوب الأرض... أما رواية داعش فهي مشكوك في أمرها ، لأنه يسهل تمرير أي بيان بإسم داعش أو حالش من أي مكان في العالم دون معرفة المصدر الأصلي... قتلوه بدون بطاقة التعريف القومية >>>im Niemandsland ⚖👎🏿⚖😡⚖🇹🇳😪

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 16h 03m | Par           
Et concernant les passeports allemands utilisés par les terroristes de Sfax,qu'à t on dit?

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 16h 01m | Par           
Https://www.facebook.com/alhakikaaa/videos/1831863973757701/ .......... على السلطات التونسية ايضا كشف الحقائق لعملية الاغتيال في صفاقس اولا واعلام الرأي العام لان الألمان خبثاء ولهم اثر و يد في الجريمة...ويحاولون التشويش على الأبحاث بطرق مسترابة....انشاء الله هذه المرة يكون التحقيق بدون ضغوط وابتزازات سرية Spionage et contre Spionage .....

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 15h 31m |           
لمزيد دفع نسق التعاون بين البلدين


Nous ne sommes pas idiots mr 91 ans!!
Les Allemands t'ont lavé les oreilles et exigent une collaboration immédiate pour expulser les milliers de Tunisiens sans papiers qui ont "fait le vinaigre"...



Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 15h 23m |           
إي .. و ما فماش كليمة على الصهيوني الألماني إلي دخل لتونس يصور لإسرائيل ؟ ولا ديما ناكلو البخس و نسكتو.

Ibn Tounes  (Austria)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 15h 20m | Par           
Tres beau pour etre cru! On verra la Masse des tunisiens qui seront expulse dans l'immediat!



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