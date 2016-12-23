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اهالي الموقوفين في قضية حرق مقر منطقة أمن تاجروين بالكاف يطالبون باطلاق سراح ابنائهم

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - نفذ، اليوم الجمعة، اهالي الموقوفين خلال شهر فيفري الماضي في ما يعرف بقضية حرق مقر ادارة الامن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف، وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بالكاف مطالبين بمحاكمة فورية ودون شرط لكل الموقوفين البالغ عددهم 94 شخصا اصيلي معتمديتي تاجروين والجريصة.

وطالب المحتجون بالاسراع في محاكمة المتهمين وباطلاق سراحهم واعتبر عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة ان هذه الايقافات غير شرعية وطالت عددا من الشبان الذين كانوا يطالبون بالحرية والكرامة و التشغيل ولم تكن لهم اية علاقة بهذه الاحداث التي وصفوها بالشرعية والتي كانت ترفع شعارات تنادي بالحق في التنمية.
يشار الى ان ممثلين عن لجنة مساندة شباب الجريصة وتاجروين، وعدة جمعيات ومنظمات منها بالخصوص رابطة الدفاع عن الحريات والتنمية والبشرية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من ممثلي الاحزاب الوطنية شاركوا الأهالي في تحركهم الاحتجاجي.




Publié le:2016-12-23 15:41:22

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