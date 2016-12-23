تعديل توجّه مسيرة عمادة المهندسين بصفاقس لتلتحم مع بقية المنظمات في تجمعها الجماهيري غدا بساحة المقاومة

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا القرار جاء على إثر الاجتماع التنسيقي الذي انعقد، أمس الخميس، في دار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مؤكدة على ضرورة رفع الرايات التونسية والفلسطينية دون سواها في المسيرة المبرمج تنظيمها تحت شعار "مسيرة الشهيد محمد الزواري ... مسيرة الوحدة الوطنية".
يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد اصدر يوم 21 ديسمبر الجاري بلاغا جاء فيه انه تكريما لروح الشهيد المهندس محمد الزواري فقد تقرر تنظيم تجمع جماهيري يوم السبت 24 ديسمبر على الساعة الثالثة مساء بساحة المقاومة (ساحة القصبة) وذلك بعد التنسيق بين الاتحاد الجهوي للشغل ومختلف أطياف مكونات المجتمع المدني والسياسي وعائلة الشهيد.
Publié le:2016-12-23 15:12:29
Par:mandhouj (France )
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