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تعديل توجّه مسيرة عمادة المهندسين بصفاقس لتلتحم مع بقية المنظمات في تجمعها الجماهيري غدا بساحة المقاومة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس تعديل توجّه المسيرة، المزمع تنظيمها يوم غد السبت 24 ديسمبر 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتنطلق من ساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس في اتجاه ساحة المقاومة بباب القصبة اين ستلتحم مع بقية المنظمات في تجمع جماهيري "وذلك تجسيما لمسيرة الوحدة الوطنية ونصرة وإكراما لدم الشهيد "محمد الزواري" الذي وحد الأمة"، وفق ما ورد في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا القرار جاء على إثر الاجتماع التنسيقي الذي انعقد، أمس الخميس، في دار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مؤكدة على ضرورة رفع الرايات التونسية والفلسطينية دون سواها في المسيرة المبرمج تنظيمها تحت شعار "مسيرة الشهيد محمد الزواري ... مسيرة الوحدة الوطنية".
يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد اصدر يوم 21 ديسمبر الجاري بلاغا جاء فيه انه تكريما لروح الشهيد المهندس محمد الزواري فقد تقرر تنظيم تجمع جماهيري يوم السبت 24 ديسمبر على الساعة الثالثة مساء بساحة المقاومة (ساحة القصبة) وذلك بعد التنسيق بين الاتحاد الجهوي للشغل ومختلف أطياف مكونات المجتمع المدني والسياسي وعائلة الشهيد.



Publié le:2016-12-23 15:12:29

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