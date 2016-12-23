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Economie

وزارة التجهيز تنطلق خلال 2017 فى اعداد دراسات لانجاز 3 مفترقات على مستوى باب سعدون

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - تنطلق وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، خلال سنة 2017، فى اعداد دراسات لإنجاز 3 مفترقات على مستوى باب سعدون (باب سعدون /9 أفريل) والطيب المهيري العوينة (العوينة/البحيرة) وسكرة ( برج الوزير/الطريق الوطنية رقم8).
وتهدف هذه المشاريع حسب ، معطيات الوزارة، الى تخفيف حركة المرور على مستوى الطرقات العابرة لوسط العاصمة وإضفاء سيولة وسرعة تنقل مستعملي هذه الطرقات.

وتسعي الوزارة، فى اطار المخطط الخماسي 2016/2020، الى تنفيذ برنامج جديد يشمل التدخّل في 10 مدن عتيقة موزعة على كامل الجمهورية في إطار مقاربة متكاملة بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التدخّل على مستوى البنايات المتداعية للسقوط.
وتعكف الوزارة، من جهة اخرى، وبالتنسيق مع بلدية تونس على استكمال مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس لجعله متناسقا ومتلائما مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
كما ستنطلق، بداية السنة القادمة، أشغال المرحلة الأولى من برنامج تعصير الطرقات البلدية التي ستشمل 72 بلدية بكلفة 216 مليون دينار اي بمعدل 3 بلديات بكل ولاية على ان يتم في مرحلة ثانية التدخل في بقية البلديات البالغ عددها 228 بلدية (48 بلدية كبرى و24 بلدية متوسطة و156 بلدية صغرى ) بكلفة تناهز 484 مليون دينار.
و تستعد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، على صعيد اخر، الى انجاز جملة من مشاريع البنية التحتية في عدد من الولايات، خلال سنة 2017، من بينها بناء 32 جسرا بـ21 ولاية بقيمة 148 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



Publié le:2016-12-23 14:10:35

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1 de 1 commentaires pour l'article 135847

Sami Jarrar  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 13h 09m |           
Le monument de Bab Saadoun ne doit pas être touché ni transformé.



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