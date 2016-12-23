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Politique

رئيس الجمهورية يلتقي بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي الذي قدم عرضا حول أنشطة هذا المرفق العمومي ومظاهر التطوير والتحديث التي ستميّزه في مطلع السنة القادمة .

واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية تطرق ايضا الى موضوع الإكساء الذي سيتم إضفاؤه على البرمجة الجديدة والشعار المستحدث لكل من القناتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية.
وأكدّ رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على أهميّة الإعلام السمعي البصري العمومي والدور المنتظر منه في ظل التحولات العميقة التي يمر بها المشهد الإعلامي الوطني بعد الثورة، والمتغيرات المتسارعة التي تطرأ على الفضاء الإتصالي المعولم، معبّرًا عن تطلّعه إلى مرفق عمومي قوي ومنيع قادر على الإضطلاع بدوره الريادي مع المحافظة على مقومات الجودة والموضوعية والاستقلالية .



Publié le:2016-12-23 14:07:55

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5 de 5 commentaires pour l'article 135846

Nour Nour  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 04h 07m | Par           
ما دخل رئيس الجمهورية في أمور القناة اللاوطنية والامحايدة، توجيهات ام ماذا؟ ظننا ان الاعلام اصبح مستقل بعد الثورة؟ هل الأمور ماشة بتوالي؟ لماذا غياب الشفافية والصراحة والتعتيم حول حقيقة اللقاء؟ لماذا استغباء المواطن التونسي والاستخفاف بذكائه؟ ملف الاعلام العمومي شأن عام يهم المواطن مباشرة.

Hamma9  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 18h 34m |           
فلّك "والشعار المستحدث لكل من القناتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية" ملاّ إنجاز سينجزه العام القادم...

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 16h 04m |           
انا مواطن بسيط لم ولن يفهم علاقة رئيس الجمهورية بمدي التلفزة " الوطنية " في دولة ديمقراطية تحترم شعبها و دستورها
اللي فاهم ينورنا ...ههه

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 14h 39m |           
الحمد لله الذي فك اسرنا وحررنا منكم ومن اعلامكم الهابط
الوطنية ما فيها ما يعجب الا جماعة شمس وباشا

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 14h 26m |           
مستواه كمستوى الوطنية



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