رئيس الجمهورية يلتقي بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 14:07:55

- التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي الذي قدم عرضا حول أنشطة هذا المرفق العمومي ومظاهر التطوير والتحديث التي ستميّزه في مطلع السنة القادمة .واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية تطرق ايضا الى موضوع الإكساء الذي سيتم إضفاؤه على البرمجة الجديدة والشعار المستحدث لكل من القناتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية.وأكدّ رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على أهميّة الإعلام السمعي البصري العمومي والدور المنتظر منه في ظل التحولات العميقة التي يمر بها المشهد الإعلامي الوطني بعد الثورة، والمتغيرات المتسارعة التي تطرأ على الفضاء الإتصالي المعولم، معبّرًا عن تطلّعه إلى مرفق عمومي قوي ومنيع قادر على الإضطلاع بدوره الريادي مع المحافظة على مقومات الجودة والموضوعية والاستقلالية .