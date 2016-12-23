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Politique

والي سليانة الجديد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - انتظم صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لوالي سليانة الجديد، علي سعيَد الذي تم تعيينه في هذه الخطة، أمس الخميس.





Publié le:2016-12-23 14:06:02

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