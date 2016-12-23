Publié le:2016-12-23 14:06:02
والي سليانة الجديد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية
Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - انتظم صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لوالي سليانة الجديد، علي سعيَد الذي تم تعيينه في هذه الخطة، أمس الخميس.
Publié le:2016-12-23 14:06:02
Publié le:2016-12-23 14:06:02
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