والي سليانة الجديد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 14:06:02

- انتظم صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لوالي سليانة الجديد، علي سعيَد الذي تم تعيينه في هذه الخطة، أمس الخميس.