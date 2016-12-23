توقّعات بإنجاز 35 ألف هكتار من الزراعات الكبرى بولاية قفصة بعد تهاطل الامطار

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 15:36:09

- تتوقّع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة أن يتمّ خلال الموسم الفلاحي الحالي 2016-2017 إنجاز 35 ألف هكتار من الزراعات الكبرى المطرية بعد تهاطل كمّيات هامّة من الامطار خلال شهر ديسمبر الجاري على كلّ ارجاء الولاية.وقال رئيس دائرة الانتاج النباتي بقفصة عبد الستار غيطان أنّ "المساحة المتوقّع إنجازها من القمح والقصّيبة تفوق كثيرا ما هو مبرمج أصلا خلال هذا الموسم، إذ كانت توقعات المصالح الفلاحية تشير إلى أنجاز 8500 هك فقط من الزراعات الكبرى"، مشيرا إلى أن "مناطق مثل السقي وبلخير وأولاد موسى وقرعة سيدي عيش وهي مناطق يقوم مزارعوها ببذر الاراضي فقط في السنوات التي تعرف تهاطلات مطرية هامّة، ستشهد هذا الموسم إنجاز مساحات هامة من الزراعات الكبرى المطرية".وحسب نفس المصدر، فإن عمليّات بذر الحبوب "انطلقت بعدد من أنحاء الولاية، في حين تتواصل بمناطق أخرى عمليّة اقتناء البذورالممتازة سواء عن طريق مصالح مندوبية الفلاحة أو عن طريق الخواص"، وتوقّع من جهة أخرى "أن تبلغ المساحات التي ستتمّ غراستها هذا الموسم بالاشجار المثمرة المختلفة وخاصة الزيتون، 4 آلاف هك مقابل 2200 هك كانت مبرمجة".كما بلغت، بلغت المساحة المخصّصة لزراعة الاعلاف "5200 هك، منها 2000 هك من الاعلاف المروية، بينما تمّ منذ بداية الموسم الفلاحي إنجاز 1000 هك من البقول منها 50 هك بقول مروية".وعرفت جهة قفصة خلال شهر ديسمبر الجاري تهاطل كمّيات هامة من الامطار تجاوزت المعدّلات السنوية وتراوحت ما بين 60 مم بمناطق شمال الولاية و30 مم بجنوبها.