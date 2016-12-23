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Politique

لقاءات تشاورية بين عدد من الاحزاب لتأسيس جبهة جمهورية ديمقراطية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - عقد رؤساء وقيادات عدد من الأحزاب السياسية مع شخصيات وطنية، لقاء تشاوريا يهدف الى تأسيس "جبهة جمهورية ديمقراطية وطنية إجتماعية عصرية".

وجاء في بيان صادر، أمس الخميس، عن هذه الاحزاب المتمثلة في، الحزب الإشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وحركة مشروع تونس وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر وشخصيات مستقلة، أنه تم الاتفاق على "انتظام هذه اللقاءات وتوسيع المشاورات وفتح الباب للأحزاب والتيارات والشخصيات القريبة فكريا وسياسيا".
كما أجمع المشاركون على ضرورة "بناء رؤية مشتركة والقيام بمبادرات في المناسبات القادمة لاتخاذ مواقف موحدة من الأحداث الوطنية والإقليمية"، حسب نص البيان.




Publié le:2016-12-23 12:30:44

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