لقاءات تشاورية بين عدد من الاحزاب لتأسيس جبهة جمهورية ديمقراطية

وجاء في بيان صادر، أمس الخميس، عن هذه الاحزاب المتمثلة في، الحزب الإشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وحركة مشروع تونس وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر وشخصيات مستقلة، أنه تم الاتفاق على "انتظام هذه اللقاءات وتوسيع المشاورات وفتح الباب للأحزاب والتيارات والشخصيات القريبة فكريا وسياسيا".
كما أجمع المشاركون على ضرورة "بناء رؤية مشتركة والقيام بمبادرات في المناسبات القادمة لاتخاذ مواقف موحدة من الأحداث الوطنية والإقليمية"، حسب نص البيان.
Publié le:2016-12-23 12:30:44
Par:slimene (France )
Sur:مقتل أنيس العامري ''المشتبه به'' في هجوم برلين على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو