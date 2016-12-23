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Politique

مجلس وزاري مضيق للنظر في الإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - مثّل النظر في ملامح الإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة وذلك تفعيلا للبرنامج الحكومي وتكريس هذه الثقافة لدى الشباب في تونس، محور أشغال مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الجمعة.

وأشار المجلس، المنعقد مساء أمس الخميس، الى أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إنطلاقا من تشخيص للوضع والعوائق الحالية أمام المستثمرين الشبان القانونية منها والمؤسساتية والمالية والإدارية.
وتهدف هذه الاستراتجية، وفق نفس المصدر، الى تنمية ثقافة المبادرة لدى الفئات المستهدفة وضمان المقومات الأساسية لنجاح البرامج من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها فضلا عن تطوير آليات الشراكة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الإقتصادية وتوفير آليات التمويل الناجعة وتسهيل النفاذ الى السوق.
وأكد المجلس أهمية وضع إستراتجية موحدة تشمل مختلف آليات التدخل وتستهدف عديد المنتفعين وفق برامج عملية واضحة ومبسطة ومجددة مع ضمان المرافقة وديمومة المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.




Publié le:2016-12-23 12:20:15

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