الملفات الاجتماعية والاقتصادية، محورلقاء رئيس الجمهورية بالعباسي
Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات -
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد حسين العباسي في تصريح إعلامي أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على ثقته في تدرّج الأوضاع نحو الأفضل، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
Par:Elmejri (Switzerland )
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