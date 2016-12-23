Publié le:2016-12-23 11:33:18
بالحاج حميدة وبن أحمد والحمروني يستقيلون من كتلة مشروع تونس
Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر لدى افتتاح الجلسة العامة اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 استقالة كل من النواب بشرى بالحاج حميدة ومصطفى بن أحمد و ليلى الحمروني من كتلة مشروع تونس، ليصبح عدد نواب المشروع 20 نائبا.
Publié le:2016-12-23 11:33:18
Publié le:2016-12-23 11:33:18
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