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Politique

بالحاج حميدة وبن أحمد والحمروني يستقيلون من كتلة مشروع تونس

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر لدى افتتاح الجلسة العامة اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 استقالة كل من النواب بشرى بالحاج حميدة ومصطفى بن أحمد و ليلى الحمروني من كتلة مشروع تونس، ليصبح عدد نواب المشروع 20 نائبا.




Publié le:2016-12-23 11:33:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 135835

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 12h 25m |           
مبروك والعاقبة للبقية ينقذوا انفسهم ويبتعدوا عن اسوء مشروع في تونس على الاطلاق



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