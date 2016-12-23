انطلاق الجلسة العامة المخصصة لحوار مع وزيري الداخلية والخارجية حول موضوع اغتيال محمد الزواري

وبعد أن أشار إلى استنكار البرلمان لهذه الجريمة وتنديده بها ومطالبته بالوقوف على ملابساتها وتتبع مرتكبيها وطنيا ودوليا، عبر رئيس مجلس النواب عن "الثقة في الاجهزة الامنية والعسكرية ودعم المجلس لها في محاربة الارهاب ورفض الاختراق من اي جهة كانت" وإثر ذلك تلا النواب فاتحة الكتاب ترحما على روح محمد الزواري وعلى أرواح بحارة مركب "البركة" بالمهدية الذين قضوا غرقا .
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء المنقضي عقد جلسة عامة طارئة اليوم الجمعة 23 ديسمبر تخصص لعملية اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري في صفاقس يوم 15 ديسمبر الحالي وسيتم خلالها الإستماع إلى كل وزيري الداخلية والشؤون الخارجية حول حيثيات الملف ومستجداته.
وعلى صعيد آخر أعلن الناصر عن استقالة النواب بشرى بلحاج حميدة وليلى الحمروني ومصطفى بن احمد من "الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس" ليصبح عدد أعضائها 20 نائبا.
Publié le:2016-12-23 11:23:37
Par:KhNeji (Tunisia )
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