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Politique

محمد الناصر يؤدي واجب العزاء إثر عملية برلين الإرهابية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - أدى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر،يوم الخميس زيارة إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، قدم فيها واجب العزاء إثر العملية الإرهابية التي طالت الاثنين الماضي رواد أحد أسواق برلين بشاحنة وخلفت قتلى وجرحى.

ودون الناصر، في سجل التعازي في مقر السفارة الالمانية، كلمة تعزية استنكر فيها باسمه الخاص وباسم أعضاء البرلمان " العملية الارهابية التي جدت ببرلين وتسببت في إزهاق أرواح وجرح عديد الأبرياء وهم يستعدون للاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام" .
وتوجه الناصر بالتعازي والمواساة والتعاطف إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الألماني.
كما أكد العزم الراسخ على مواصلة الجهود في مقاومة آفة الارهاب التي تهدد أمن الشعوب والقيم الانسانية.
من جانبه أعرب سفير ألمانيا بتونس، اندرياس راينيكه، عن امتنانه لهذه الزيارة وعن تقديره لعمق العلاقات التونسية الألمانية.. من جهة أخرى وجه رئيس المجلس رسالة إلى نظيره نوربرت لامرت، رئيس البوندستاغ الألماني، عبّر فيها عن مواساته وتضامنه.




Publié le:2016-12-23 07:34:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 135827

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 08h 38m |           
لم يذهب لتعزية عائلة الشهيد محمد الزواري العالم التونسي وذهب لتعزية الألمان وهذا ما يسمى الولاء للخارج والتنكر للشعب والوطن



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