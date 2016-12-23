محمد الناصر يؤدي واجب العزاء إثر عملية برلين الإرهابية

ودون الناصر، في سجل التعازي في مقر السفارة الالمانية، كلمة تعزية استنكر فيها باسمه الخاص وباسم أعضاء البرلمان " العملية الارهابية التي جدت ببرلين وتسببت في إزهاق أرواح وجرح عديد الأبرياء وهم يستعدون للاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام" .
وتوجه الناصر بالتعازي والمواساة والتعاطف إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الألماني.
كما أكد العزم الراسخ على مواصلة الجهود في مقاومة آفة الارهاب التي تهدد أمن الشعوب والقيم الانسانية.
من جانبه أعرب سفير ألمانيا بتونس، اندرياس راينيكه، عن امتنانه لهذه الزيارة وعن تقديره لعمق العلاقات التونسية الألمانية.. من جهة أخرى وجه رئيس المجلس رسالة إلى نظيره نوربرت لامرت، رئيس البوندستاغ الألماني، عبّر فيها عن مواساته وتضامنه.
Publié le:2016-12-23 07:34:26
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur: السيرة الذاتية لسليم التيساوي والي صفاقس الجديد