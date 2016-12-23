محمد الناصر يؤدي واجب العزاء إثر عملية برلين الإرهابية

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 07:34:26

- أدى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر،يوم الخميس زيارة إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، قدم فيها واجب العزاء إثر العملية الإرهابية التي طالت الاثنين الماضي رواد أحد أسواق برلين بشاحنة وخلفت قتلى وجرحى.ودون الناصر، في سجل التعازي في مقر السفارة الالمانية، كلمة تعزية استنكر فيها باسمه الخاص وباسم أعضاء البرلمان " العملية الارهابية التي جدت ببرلين وتسببت في إزهاق أرواح وجرح عديد الأبرياء وهم يستعدون للاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام" .وتوجه الناصر بالتعازي والمواساة والتعاطف إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الألماني.كما أكد العزم الراسخ على مواصلة الجهود في مقاومة آفة الارهاب التي تهدد أمن الشعوب والقيم الانسانية.من جانبه أعرب سفير ألمانيا بتونس، اندرياس راينيكه، عن امتنانه لهذه الزيارة وعن تقديره لعمق العلاقات التونسية الألمانية.. من جهة أخرى وجه رئيس المجلس رسالة إلى نظيره نوربرت لامرت، رئيس البوندستاغ الألماني، عبّر فيها عن مواساته وتضامنه.