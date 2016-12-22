هيئة الحقيقة والكرامة: تم إنهاء عقد عمل المدون حمادي الخليفي يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 22:10:39

- نشرت هيئة الحقيقة والكرامة توضيحا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك توضح من خلاله انه تم إنهاء العلاقة الشغلية مع العون المتربص حمادي الخليفي يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري لخرقه واجب الحياد.كما تعلم هيئة الحقيقة والكرامة أنها قامت بإنهاء العلاقة الشغلية مع آنف الذكر إثر معاينة قيامه بخطإ مهني جسيم متمثل في خرقه لواجبي التحفّظ والحياد المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والنظام الداخلي للهيئة، وذلك بعد الإطلاع على نشرية له على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بتاريخ 20 ديسمبر 2016.وتذكر الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص محتوى ما نشره العون المذكور.كما تعلم الهيئة احتفاظها بحقّها في تتبّع كل شخص أو جهة تستغلّ هذه الحادثة بهدف تشويهها والمسّ من هيبتها.وللإشارة فقد تم إيقاف حمادي الخليفي إثر نشره تدوينة ساخرة من رئيس الجمهورية.