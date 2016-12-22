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إجلاء 10 عائلات من منطقة ''المصيدة'' وإيوائهم بفضاء دار الشباب 15 اكتوبر ببنزرت بعد الامطار الاخيرة

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - تم مساء اليوم الخميس، إجلاء 10 عائلات من منطقة المصيدة بمعتمدية بنزرت الجنوبية وايوائهم بفضاء دار الشباب سيدي سالم بمدينة بنزرت المدينة، وفق ما أفادت به معتمدة المكان بسمة العوني مراسل (وات) بالجهة.

وأوضحت أنه حفاظا على أمن وسلامة العائلات المعنية بعد ان غمرت المياه منازلهم وادباشهم وكل متاعهم اثر الامطار القياسية التي شهدتها المنطقة تم اتخاذ إجراء إيواء العائلات معا بفضاء دار الشباب 15 اكتوبر لهذه الليلة بعد ان تم تهيئته بالكامل للغرض في اطار استراتيجية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة .
يشار في ذات السياق، إلى أن والي بنزرت قام بزيارات اطلاع ومعاينة لعدد من المناطق التي تأثرت سلبا بكميات الامطار الهامة التي نزلت في الجهة على غرار معتمدية منزل جميل وخصوصا منطقتي منزل عبد الرحمان وجرزونة ومنها "الحومة العربي" و"حي الكلاتوس" و" أرض المستيري" وايضا في معتمدية بنزرت الجنوبية وأحياء "المصيدة" و"الخروبة" و"منزل اسماعيل" و" السلام" و" الشبوحية" و"الوفاء"، وذلك رفقة رؤساء اللجان المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة وبقية الأجهزة الفنية والبلدية ومصالح الحماية المدنية.



Publié le:2016-12-22 19:39:31

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