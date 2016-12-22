المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفر معدات إعلامية للإدارات المعنية بالإنقاذ البحري بمدنين

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 23:07:39

- سلمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس بولاية مدنين، معدات إعلامية الى الادارات المعنية بالانقاذ البحري والعمل الانساني العاملة في الجهة تمثلت في 4 اجهزة حاسوب محمول و4 حواسيب مكتبية وطابعتين متعددة الاغراض الى الحرس البحري والحماية المدنية والصحة، وفق ما أفاد به رئيس مكتب المفوضية بالجنوب صالح الصبح .وأوضح الصبح في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه البادرة تأتي في اطار تقدير جهود الاطراف المتدخلة في عملية الانقاذ البحري وتعزيز امكاناتها في المجال على ان تسلم المفوضية قريبا سيارة اسعاف الى الادارة الجهوية للصحة .وكانت المفوضية قد وفرت للقطاع الصحي بولايتي مدنين وتطاوين مساعدات مختلفة ومنها كمية من الادوية والمعدات الطبية الى جانب تجهيز قاعة عمليات عند الأزمات وللتواصل عن بعد بمقر الادارة الجهوية للصحة بمدنين.وذكر رئيس الفرع الجهوي للهلال الاحمر التونسي بمدنين منجي سليم وهو شريك أساسي في عملية الانقاذ البحري فانه تم في سنة إنقاذ الف و200 مهاجر غير شرعي وانتشال 50 جثة في حين تراجعت عمليات الانقاذ هذه السنة الى 170 شخصا وذلك بعد تركيز منظمات غير حكومية بميناء جرجيس ومالطا تتدخل فورا بوحدات سريعة للانقاذ مباشرة.وأشار سليم إلى فتح طريق جديد للهجرة غير الشرعية عبر البر بدخول عديد الاشخاص إلى بلادنا بجوازات سفر عبر الموانئ الجوية ثم الذهاب الى ليبيا عبر وسطاء من الجهة او من خارجها للاتجاه منها الى ايطاليا ، مبرزا انه تم في هذا السياق التفطن الى 430 شخصا الى جانب تسليم 23 افريقيا آخر أنفسهم وتم منذ 10 ايام تسفيرهم طواعية الى بلدهم عبر المنظمة الدولية للهجرة، بحسب قوله.