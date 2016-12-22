محمد أنور معروف: إحداث مركز للعمل عن بعد بمدينة دوز

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 22:02:26

- أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، عن إحداث مركز للعمل عن بعد بمدينة دوز وذلك استجابة لتطلعات شباب المنطقة.وقال في تصريح، لمراسل (وات) بالجهة، على هامش زيارة عمل أداها الخميس الى ولاية قبلي، ان دراسة جدوى قامت بها الوزارة أكدت الحاجة لبعث مركز ثاني بالولاية الى جانب المركز الحالي الموجود بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي والذي سيتم العمل على تنشيطه حتى يستجيب للدور الذي بعث من اجله وهو مساندة ومرافقة شباب المنطقة من أصحاب الأفكار المجددة بشكل أنجع ودعم الشركات الناشئة في المجال الرقمي.وقد كانت الزيارة مناسبة اطلع خلالها الوزير على مستوى التغطية الذي تؤمنها الشبكات الاتصالية بمنطقة رجيم معتوق الحدودية مشددا على ضرورة توسعتها عملا ببرنامج الحكومة الرامي الى دعم الجهود الرامية الى مقاومة الإرهاب ومد شبكات الاتصال إلى المناطق الحدودية ذات الكثافة السكانية الضعيفة وتمكينها من خدمات الهاتف الجوال والانترنات.وشدد على "ان موقف الحكومة ثابت في مجال محاربة الإرهاب وسعيها لتكريس كافة الإمكانيات لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الاشراع بإصدار التشريعات التي تحاربها في جانبها السيبرني وتعزيز إمكانات الوكالات المختصة في هذا المجال والتي تعمل على حماية الأمن السيبرني الوطني".وتحول معروف، بالمناسبة، الى مركز العمل عن بعد بقبلي للتعرف على نشاط الشركات المنتصبة بهذا الفضاء داعيا الى تعزيز مقومات النظافة.كما تولى، الوزير، تدشين المركب البريدي بالمدخل الغربي للمدينة.ومن جهته أكد المدير الجهوي للبريد، محمد صوف، لمراسل (وات) ان المركب البريدي الجديد بمدينة قبلي سيدخل عمليا حيز الاستغلال في شهر جانفي من سنة 2017 وقد تم انجاز المشروع باعتمادات تناهز مليون و700 الف دينار وهو يتضمن عددا من المكونات أهمها مقر للإدارة الجهوية للبريد ومكتب بريد بالإضافة الى مركز توزيع البريد ومقر لوكالة البريد السريع والطرود البريدية ومغازة جهوية لقطاع البريد ومربض للسيارات.واعلن صوف، عن الشروع قريبا في بناء مكتب بريد بمعتمدية رجيم معتوق باعتمادات من المؤمل ان تناهز 500 ألف دينار فضلا عن تجهيز عدد من مكاتب البريد بموزعات آلية للأوراق المالية وهي مكتب بريد جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية ومكتب بريد القلعة من معتمدية دوز الشمالية ومكتبي بريد طريق قابس وطريق الفوار.وتعد مدينة قبلي 31 مكتب بريد 13 مكتبا منها كاملة النشاط و18 مكتب ملحق بالمكاتب الرئيسية ويؤمن كل مكتب الخدمات لحوالي 5100 مواطن.