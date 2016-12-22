يتعين على المراة التونسية ان تعمل شهرين اضافيين لتحصل على نفس مدخول الرجل (مسح)

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:54:15

- "يتعين على المراة التونسية ان تواصل العمل لشهرين اضافيين (الى غاية 22 فيفري 2017) لتحصل على نفس المدخول السنوي الذى يحصل عليه الرجل الى غاية 31 ديسمبر 2016، وفق ما كشفه مسح اعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شمل 300 مؤسسة.وابرزت الدراسة، التى تم تقديم نتائجها، الخميس، خلال المنتدى الاول للتنوع الذى انتظم تحت عنوان "النوع الاجتماعي فى المؤسسات التونسية، حاجة اقتصادية"، ان فارق الاجور بين النساء والرجال فى تونس يصل الى 6ر14 بالمائة مقابل 20 بالمائة فى بلجيكيا و3ر19 بالمائة فى سويسرا و2ر19 بالمائة فى بريطانيا و21 بالمائة فى المانيا و24 بالمائة فى فرنسا و21 بالمائة فى الولايات المتحدة الامريكية.واظهرت الدراسة التى اعدها المعهد بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون، انه رغم ارتفاع عدد الاناث المتخرجات من الكليات مقارنة بالذكور (66 بالمائة) فانهن يمثلن 26 بالمائة من السكان النشطين.كما ان 7ر11 بالمائة فقط من النساء هن صاحبات اعمال وان 37 بالمائة ممثلات فى مجالس الادارة.وابرز رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة، ان تحقيق عدالة اكبر، على مستوى النوع الاجتماعي، سيسهم فى ترفيع حصة الفرد الواحد من الناتج الداخلي الخام، كما ان مشاركة النساء فى سوق الشغل من شانه ان يحفز النمو الاقتصادي.واستدل فى ذلك بروندا، التى تشهد طفرة اقتصادية، وهي تحتل حسب المؤشر العالمي للفجوة على مستوى النوع الاجتماعي، المرتبة الخامسة من جملة 144 بلدا اي بعد السويد والنرويج فيما تحتل تونس المرتبة 126.واكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة توفيق الراجحي، التقدم الذى احرزته تونس فى مجال التنوع الاجتماعي مذكرا بالامر الرئاسي عدد 1-2016 بتاريخ 12 جانفى 2016 الذى تم بمقتضاه احداث مجلس استشاري يسمى " مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل " لدى رئيس الحكومة مشيرا الى ان بعض التصنيفات الدولية لا تعكس هذه الانجازات وهي ترتكز على معايير غير دقيقة وواضحة.وشكك فى صحة النتائج التى افضى اليها هذا المسح معتبرا ان احتساب الفارق فى الاجور بين الرجال والساء يتطلب اعتماد تقنيات اكثر تشعبا من استجواب عدد من المؤسسات.وبين ان تحسين مشاركة المراة التونسية فى الحياة الاقتصادية سيمكن من تحسين النمو الاقتصادي بنقطتين اضافيتين.