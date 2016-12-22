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Economie

ارتفاع نسبي لمخزون المياه بمختلف السدود والبحيرات الجبلية بالكاف

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - ارتفع مخزون المياه بمختلف السدود والبحيرات بولاية الكاف نتيجة للأمطار الأخيرة ،التي تهاطلت على الجهة خلال الأسبوع الفارط وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة الشاذلي الغزواني مراسل (وات).

وأضاف أن سدّ ملاق سجل تحسنا بمقدار 5 ملايين متر مكعب ، في حين قدرت المياه المخزونة بالسدود الجبلية بأكثر من مليونين و500 ألف متر مكعب مقابل 200 ألف متر مكعب بالبحيرات الجبلية، مؤكدا أهمية الأمطار الأخيرة بالنسبة للزراعات الكبرى حيث أنها ساهمت في تحسين عمليات الأنبات والنمو للمزروعات بكافة ربوع الولاية،حسب قوله.
ومن جهة أخرى أفادت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى أن كميات الأمطار المخزونة بالسدود بولايات الشمال ارتفعت حوالي 24 مليون و225 ألف متر مكعب وذلك إلى حدود يوم أمس الاربعاء مقابل قرابة 98 مليون متر مكعب كإيرادات مائية إضافية بكافة المنشآت المائية بالبلاد، مشيرا الى أنّ معدل الإيرادات المائية لشهر ديسمبر تقدر بـ 258 مليون متر مكعب وهو ما يجعل كميات المياه المخزنة بمختلف السدود ضعيفة مقارنة بهذا المعدل الشهري.



Publié le:2016-12-22 21:03:11

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