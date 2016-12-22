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وقفة غضب للمهندسين في سوسة تنديدا بجريمة اغتيال المهندس محمد الزواري

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - تجمع العشرات من المهندسين، اليوم الخميس، امام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بسوسة في وقفة غضب تنديدا بجريمة اغتيال المهندس محمد الزواري امام منزله بمدينة صفاقس، وذلك استجابة لدعوة المجلس الوطني لعمادة المهندسين المنعقد نهاية الاسبوع الماضي.

وحمل المشاركون في وقفة الغضب الشارات السوداء رافعين العلمين الوطني والفلسطيني واللافتات المعبرة عن اعتزاز المهندسين التونسيين بالمكانة العلمية التي بلغها الشهيد محمد الزواري ،وعن فخرهم بانخراطه في النضال العلمي لفائدة القضية الفلسطينية بما جعله مستهدفا من قبل العدو الصهيوني.
وعبرت الكاتبة العامة للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بسوسة نعيمة عصمان، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، باسم المشاركين في الوقفة عن ادانتها الشديدة لعملية اغتيال المهندس محمد الزواري المرسم بجدول عمادة المهندسين التونسيين تحت عدد 50876 ،مؤكدة ان هذا الاعتداء الارهابي هو اعتداء صارخ على السيادة الوطنية واستهداف ممنهج للكفاءات العلمية التي تسعى للانتصار لقضايا الشعوب العربية، حسب تعبيرها.
وذكّرت بدعوة المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وخاصة القامات العلمية منها، ومطالبتها بالإسراع في كشف الجناة وتقديمهم للمحاكم الوطنية والأجنبية ورفع شكوى لمجلس الامن الدولي.



Publié le:2016-12-22 19:08:32

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