جمعية راج تونس تدعو الى الزيادة في مدة التغطية الصحية لاصحاب الشهائد العاطلين عن العمل إلى سن 35 سنة

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات - دعت الشبكة البديلة للشباب "راج" تونس، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، إلى تغيير القانون عدد 51 المتعلق بالتغطية الصحية للشباب أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل، وسن قانون جديد يمدد في مدة التغطية الصحية إلى حين بلوغ المتخرج العاطل عن العمل 35 سنة عوضا عن سنة واحدة حاليا.

وينص القانون عدد 51 المؤرخ في 24 جويلية 2006 والمتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهائد والذي تمم بالامر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي من نفس السنة، بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ اجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهائد على ان لا تتجاوز مدة الانتفاع سنة واحدة بعد التحصل على الشهادة.

وأوضحت رئيسة جمعية "راج تونس"، خلود التليلي، أن هذا القانون لم يمكن الشباب المعطلين أصحاب الشهائد إلا من تغطية صحية قصيرة المدة وهي لا تتجاوز السنة الواحدة بعد الحصول على شهادة التخرج، واصفة إياه ب" القانون الجزئي وغير الجذري"، وبأنه يتعامل بإهمال وبعدم جدية مع فئة الشباب العاطل عن العمل.

وطالبت، في هذا الخصوص، باعداد مشروع قانون جديد يعرض على مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون عدد 51 في اتجاه الزيادة في مدة التغطية الصحية من سنة واحدة بعد التحصل على الشهادة حاليا، إلى حين بلوغ سن ال35 سنة.

وأفادت خلود التليلي بأن جمعية "راج تونس"، وفي إطار مشروع "الجامعات البديلة للمواطنة" الذي تمحور حول موضوعي الارهاب والتهريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، انطلقت، خلال شهر ديسمبر، في حملة مناصرة لدى صناع القرار للورقة السياسية التي تهتم بالتغطية الصحية للشباب أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل.

وللاشارة فان "راج تونس" جمعية شبابية تشتغل على ثلاثة محاور كبرى هي السياسات الشبابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمناخ والمحيط، وتهدف إلى تعزيز قدرة الشباب على بناء التحالفات، والعمل على مناصرة قضاياه، وتطوير قدراته من أجل الدفاع عن مطالبه.







Publié le:2016-12-22 19:02:08

