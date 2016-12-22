يوسف الوسلاتي: سيكون لنا موقف حازم اذا تمكنا من كشف القناة التي تعاملت مع الصهاينة

وأضاف يوسف الوسلاتي تعليقا على تأكيدات الأزهر العكرمي في هذا الملف " إسرائيل لم تتمكن طوال حياتها من بث تقرير من تونس بتلك الطريقة الفجة.
وتابع يوسف الوسلاتي " تلك الأطراف المطبعة مع الصهاينة ستكون في وضع أخلاقي وقانوني سيئ في حال كشفها للرأي العام.
جدير بالذكر ان القيادي في نداء تونس الازهر العكرمي قد اكد تورط وسيلة اعلامية مرئية في التعاون مع المراسل الصهوني الذي قام ببث تقرير من امام منزل الشهيد محمد الزواي.
Publié le:2016-12-22 18:37:43
Par:GoldenSiwar (France )
Sur: حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية والاسلامية