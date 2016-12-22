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يوسف الوسلاتي: سيكون لنا موقف حازم اذا تمكنا من كشف القناة التي تعاملت مع الصهاينة

Jeudi 22 Decembre 2016
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بــاب نــات - قال عضو نقابة الصحفيين في حوار عبر إذاعة " كاب اف ام" اليوم الخميس ان النقابة سيكون لها موقف حازم في حال تم التأكد من تورط قناة من خلال أجهزتها في التعامل مع القناة العاشرة الصهيونية.

وأضاف يوسف الوسلاتي تعليقا على تأكيدات الأزهر العكرمي في هذا الملف " إسرائيل لم تتمكن طوال حياتها من بث تقرير من تونس بتلك الطريقة الفجة.
وتابع يوسف الوسلاتي " تلك الأطراف المطبعة مع الصهاينة ستكون في وضع أخلاقي وقانوني سيئ في حال كشفها للرأي العام.
جدير بالذكر ان القيادي في نداء تونس الازهر العكرمي قد اكد تورط وسيلة اعلامية مرئية في التعاون مع المراسل الصهوني الذي قام ببث تقرير من امام منزل الشهيد محمد الزواي.





Publié le:2016-12-22 18:37:43

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4 de 4 commentaires pour l'article 135805

KhNeji  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 53m |           
كيف ما كنتم يولئ عليكم لما أجد هذا الوسلاتي يمثل الصحافيين أفهم لمذا يسمى إعلام العار

Essoltan  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 22m |           
شوف هاك المنطق : إذا تمكنا من كشف القناة ...

ماهو الأزهر العكرمي يعرف كل شيئ , علاش ما تتعاونوش معه كما تعاونت القناة التونسية ( إللي مغطين عليها ) مع القناة الإسرائلية العاشرة , وهكذا نجمو إنقولو عندنا رجالا نزهاءا ونزيدوكم " إكثر خيركم " , هيا هاتو ما عندكم ...

Gladiateur  (Canada)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 02m |           
كيف يجيك شلبوق هايل من عند المسؤول الكبير إلّي قال عليه التجبوج آتوّا تنجّم تحل فمّك.
قالك سيكون لنا موقف حازم. برّا عيش ولدي يزّيك من التّبهبير الفارغ واخدم على عيلتك وريض.

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 18h 49m | Par           
كلووووووووخخ



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