حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية والاسلامية

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:34:47

- أجرى مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين، باسم قيادة حزب الله، إتصالاً هاتفياً بعائلة الشهيد المهندس محمد الزواريوقدّم الحزب، وفق ما جاء على موقعه الرسمي، التبريكات والتعازي للعائلة وللشعب التونسي معتبراً أنّ الشهيد الزواري هو شهيد المقاومة وشهيد الأمّة العربية والإسلامية.وأكّد عز الدين أن الحزب يدين عملية الإغتيال الآثمة، ويحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية حيث أن "بصماته واضحة في هذه العمل الإجرامي"، مشدداً على ضرورة استمرار النهج الجهادي المقاوم واستمرار مواجهة إسرائيل مهما بلغت التضحيات، وداعياً رفاق وإخوة الشهيد للسير على نهجه المقاوم والحفاظ على خطه الجهادي، وفق ما ورد في الموقع.ولفت الشيخ عزالدين إلى ضرورة التنبه من مخاطر المشاريع والأطماع الصهيونية التي تتجاوز فلسطين المحتلة لتطال الأمة العربية والإسلامية في أوطانها، داعيا الجميع، حكومات وأحزاب وشعوب، لتحمّل مسؤولياتهم بالوقوف ضد هذه المشاريع وإسقاطها.