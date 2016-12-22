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Politique

حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية والاسلامية

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أجرى مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين، باسم قيادة حزب الله، إتصالاً هاتفياً بعائلة الشهيد المهندس محمد الزواري

وقدّم الحزب، وفق ما جاء على موقعه الرسمي، التبريكات والتعازي للعائلة وللشعب التونسي معتبراً أنّ الشهيد الزواري هو شهيد المقاومة وشهيد الأمّة العربية والإسلامية.
وأكّد عز الدين أن الحزب يدين عملية الإغتيال الآثمة، ويحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية حيث أن "بصماته واضحة في هذه العمل الإجرامي"، مشدداً على ضرورة استمرار النهج الجهادي المقاوم واستمرار مواجهة إسرائيل مهما بلغت التضحيات، وداعياً رفاق وإخوة الشهيد للسير على نهجه المقاوم والحفاظ على خطه الجهادي، وفق ما ورد في الموقع.
ولفت الشيخ عزالدين إلى ضرورة التنبه من مخاطر المشاريع والأطماع الصهيونية التي تتجاوز فلسطين المحتلة لتطال الأمة العربية والإسلامية في أوطانها، داعيا الجميع، حكومات وأحزاب وشعوب، لتحمّل مسؤولياتهم بالوقوف ضد هذه المشاريع وإسقاطها.




Publié le:2016-12-22 18:34:47

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3 de 3 commentaires pour l'article 135804

GoldenSiwar  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 21h 30m |           
حسبنا الله ونعمة الوكيل على الظالمين قتلة الشعب السوري

Chebbonatome  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 21h 29m |           
حزب اللات قاتل الشعب العربي السوري يتطفل لكسب عذريّة

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 21h 13m |           
كلمة حق أُريد بها باطل
نعم، محمد الزواري نحسبه شهيدا عند الله، أنتم تقلونها بأفواهكم استغلالا للفرصة لتحسين صورتكم أمام المسلمين بعد أن تلطخت أيديكم القذرة بدماء المسلمين في سوريا



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