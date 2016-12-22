المترشحون لاجتياز الدورة الرئيسية لبكالوريا 2017 البالغ عددهم 130280 تلميذا سينتفعون بأسبوع مراجعة إضافي مقارنة بالسنوات الفارطة

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:23:26

- أفاد المدير العام للإمتحانات الوطنية بوزارة التربية، عمر الولباني، ان التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2017 والبالغ عددهم 130280 تلميذا، سينتفعون بأسبوع مراجعة إضافي مقارنة بالسنوات الفارطة، على اعتبار أن الدورة الرئيسية لهذه السنة تنطلق يوم 7 جوان عوضا عن يوم 1 جوان كما كان في السابق.وأوضح في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان عدد المترشحين لاجتياز الدورة الرئيسية لبكالوريا 2017 التي ستجرى أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان القادم، يتوزع بين 76633 من الإناث و53647 من الذكور، وسجل تراجعا مقارنة بعدد المترشحين لبكالوريا 2016 الذي بلغ 135612 تلميذا.ويتوزع المترشحون لاجتياز امتحان بكالوريا 2017 بين 105920 تلميذا مرسما بمعاهد عمومية و19114 مترشحا من مؤسسات للتعليم الخاص بالإضافة إلى 5246 مترشحا بصفة فردية.وتستأثر شعبة الإقتصاد والتصرف بالمرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين (37622) تليها شعبة الآداب (30208) فشعبة العلوم التجريبية (25945) ثم العلوم التقنية (17081) تليها شعبة الرياضيات (11826) وشعبة علوم الإعلامية (6424) لتتبوأ شعبة الرياضة المرتبة الأخيرة من حيث عدد المترشحين (1174).وتحتل ولاية نابل المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا حيث بلغ عددهم 8430 مترشحا في حين تذيلت ولاية تطاوين الترتيب ب 1535 مترشحا.ولاحظ الولباني انه على الرغم من تراجع عدد المترشحين لبكالوريا 2017، إلا أن عدد مراكز الامتحانات قد ارتفع بفتح مركز إضافي، ليبلغ 565 مركزا سنة 2017 موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، مقابل 564 سنة 2016 ، مبينا أن الهدف من ذلك هو ضمان ظروف جيدة للجميع لاجتياز الإمتحانات.وأضاف المتحدث أن عملية إصلاح إمتحانات البكالوريا ستتم في 30 مركز إصلاح موزعة على مختلف ولايات الجمهورية.ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2017 يوم 23 جوان القادم، ويجتاز المؤجلون امتحان دورة المراقبة من 27 إلى 30 جوان القادم ليتم الاعلان عن نتائجها يوم 8 جويلية 2017 بهج