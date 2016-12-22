تعليق الدروس بصفة استثنائية في عدد من المؤسسات التربوية في ولاية بنزرت بسبب سوء الاحوال الجوية

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:15:54

- تقرر، اليوم الخميس، تعليق الدروس بصفة استثنائية خلال الفترة المسائية في عدد من المؤسسات التربوية بولاية بنزرت بسبب المياه التي غمرت المحيط الداخلي والخارجي لهذه الفضاءاتعقب هطول كميات قياسية من الأمطار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بولاية بنزرت نبيل الصمادحي.وأوضح ذات المصدر لمراسل (وات) بالجهة أن تعليق الدروس شمل كلا من المدرستين الابتدائيتين "2 مارس" و "اسد بن الفرات" بمعتمدية منزل عبد الرحمان ، والمدرسة الاعدادية بنفس المنطقة، و معهد "القنال" بمعتمدية جرزونة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع السلطات الجهوية في أخذ القرار وذلك توقيا لأي خطر قد يحدق بالتلاميذ والاطار التربوي والاداري بسبب سوء الاحوال الجوية.وأشار، من جهة أخرى، الى ان تلاميذ معهد "عوسجة" من معتمدية غار الملح استعصى عليهم عشية اليوم الالتحاق بمدرستهم بسبب اضطراب حركة النقل في اتجاه المعهد نتيجة الامطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة على غرار بقية مناطق الجهة .