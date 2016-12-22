شركة نقل تونس توقع صفقة لاقتناء 494 حافلة جديدة انطلاقا من جوان 2017

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:10:04

- وقعت شركة نقل تونس ومجمع الشركات سيارة وستكار، الخميس بمقر وزارة النقل، على عقد اقتناء 494 حافلة جديدة بقيمة تفوق 180 مليون دينار سيتم تسليمها على ثلاث أقساط بداية من شهر جوان 2017 الى سبتمبر 2019.وسيتم توزيع هذه الحافلات، التى تشمل 277 حافلة عادية و217 حافلة مزدوجة، على اقليم تونس الكبرى.وأكد وزير النقل أنيس غديرة، بالمناسبة، أن هذه الصفقة ستسهم فى تشبيب أسطول الشركة سيما وأن معدل عمر الحافلات في تونس يتجاوز العشر سنوات الى جانب تحسين جودة الخدمات وفتح خطوط جديدة نحو الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.وأوضح ان هذه الحافلات تمثل حصة شركة نقل تونس من الصفقة العامة لاقتناء 1108 حافلة جديدة موزعة على كافة شركات النقل في تونس مضيفا ان الشركة الوطنية للنقل بين المدن ستحظى كذلك ب60 حافلة على ان ينطلق التسليم سنة 2017.وبين ان هذه الصفقة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة المرتكزة على النقل الجماعي كخيار أمثل للمواطن بالتوازي مع انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي سيدخل جزءه الأول حيز الاستغلال في أكتوبر 2018 لتأمين تنقل 600 ألف مواطن يوميا.وافاد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس صالح بلعيد، من جهته، أن الشركة، قد انطلقت سنة 2016، في برنامج تأهيل شامل للأسطول يتضمن اقتناء حافلات جديدة وأخرى مستعملة الى جانب إصلاح وصيانة الأسطول المعطب بهدف بلوغ أكثر من 800 حافلة جاهزة للاستغلال خلال العودة المدرسية القادمة 2018/2017.واعتبر بلعيد أن هذا البرنامج هو حل لمشاكل النقل الجماعي من جهة وتخطي العجز المالي المتراكم للشركة الذى ناهز 700 مليون دينار منها 130 مليون دينار ديون متعلقة بالقازوال مشيرا الى ان تعزيز الأسطول بحافلات مستعملة، خلال سنة 2016، ساهم في تحسين مداخيل التذاكر والبطاقات الأسبوعبة بنسبة 6 بالمائة.