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باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أعطيت، اليوم الخميس، اشارة انطلاق اشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية في "ضيعة السمان" بمنطقة "لافارق" من ولاية باجة، على مساحة تقارب الـ25 هكتارا وبتكلفة تفوق 5ر4 مليون دينار، ومن المبرمج ان يتواصل تنفيذ هذا القسط 540 يوما، وفق ما اكدته مصالح الادارة الجهوية للتجهيز المشرفة فنيا على المشروع لمراسلة (وات) بباجة.

من جهته، اكد المكلف بتنفيذ البرامج والمشاريع بالمجلس الجهوي لولاية باجة النوري الجويني ان تنفيذ هذا المشروع سيكون بمواصفات عالمية مراعاة لحقوق المساجين، ويندرج فى اطار تعويض السجن المدني القديم الواقع وسط مدينة باجة وفي احد اهم شوارعها الرئيسية والتجارية، مؤكدا لمراسلة (وات) ان نقل السجن المدني القديم والذى يقارب عمره الـ100 سنة يعد مطلبا للمجتمع المدني وللمواطنيين في مدينة باجة منذ عقود.



Publié le:2016-12-22 18:04:53

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6 de 6 commentaires pour l'article 135800

Chebbonatome  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 21h 21m |           
اما الساجانون فسيبقون بعقليّة تونسيّة

Jendoulyon  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 20h 29m |           
Inchallah mabrouuuuuk sa3iiiiiiiid

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 20h 03m |           
مدارس باجة سقفها يقع على الاطفال ومعلميهم.. بنيت بـمواصفات تجمعية.
السجن يبنى بمواصفات عالمية خصيصا لكم يا أهل باجة ومجازالباب وواد الزرقاء ونفزة وعمدون وتستور وحتى قبلاط !!
سيعوض السجن ما حرم منه اولادكم في المدرسة الخربة.. مبروك!!



Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 30m |           
اللازم لازم في حقبة الظلم و الاجرام و الضلال المبين . كان الله في عون الدولة لتكون فاعلة و ان لا يكونوا غوغائيين و سذجا و جاهلين . هذه الحقبة المذكور يعم فيها الجهل و الغوغائية و الظلم و الاجرام و الضلال المبين جميع الشرارئح حكاما و احزابا ومحكومين . انا العالمي mshben1 اعود اليكم من جديد و سلام على الاخوة المتدخلين و خاصة الفيلسوف mousalem و لسان الافعى langdevip و mandhouj لسان الدفاع عن عبو غوغائية الغوغائيين .

Travis Sikma  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 06m | Par           
هذي هية...اعمل مشكل وادخل لحبس 5 نجوم ليييكس.

KhNeji  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 18h 17m |           
لوكان الدنيا دنيا رانا نبنو في مسرح عالمي موش في حبس عالمي ألله لا تربح شكون وصلنا للحالة هذي



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