باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية

من جهته، اكد المكلف بتنفيذ البرامج والمشاريع بالمجلس الجهوي لولاية باجة النوري الجويني ان تنفيذ هذا المشروع سيكون بمواصفات عالمية مراعاة لحقوق المساجين، ويندرج فى اطار تعويض السجن المدني القديم الواقع وسط مدينة باجة وفي احد اهم شوارعها الرئيسية والتجارية، مؤكدا لمراسلة (وات) ان نقل السجن المدني القديم والذى يقارب عمره الـ100 سنة يعد مطلبا للمجتمع المدني وللمواطنيين في مدينة باجة منذ عقود.
Publié le:2016-12-22 18:04:53
Par:GoldenSiwar (France )
Sur: حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية والاسلامية