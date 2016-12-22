باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 18:04:53

- أعطيت، اليوم الخميس، اشارة انطلاق اشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية في "ضيعة السمان" بمنطقة "لافارق" من ولاية باجة، على مساحة تقارب الـ25 هكتارا وبتكلفة تفوق 5ر4 مليون دينار، ومن المبرمج ان يتواصل تنفيذ هذا القسط 540 يوما، وفق ما اكدته مصالح الادارة الجهوية للتجهيز المشرفة فنيا على المشروع لمراسلة (وات) بباجة.من جهته، اكد المكلف بتنفيذ البرامج والمشاريع بالمجلس الجهوي لولاية باجة النوري الجويني ان تنفيذ هذا المشروع سيكون بمواصفات عالمية مراعاة لحقوق المساجين، ويندرج فى اطار تعويض السجن المدني القديم الواقع وسط مدينة باجة وفي احد اهم شوارعها الرئيسية والتجارية، مؤكدا لمراسلة (وات) ان نقل السجن المدني القديم والذى يقارب عمره الـ100 سنة يعد مطلبا للمجتمع المدني وللمواطنيين في مدينة باجة منذ عقود.