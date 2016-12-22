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Justice

ايقاف ناشط وروائي بسبب تدوينة ساخرة على الفايسبوك

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بايقاف الناشط الحقوقي والروائي محمد الخليفي (المعروف بحمادي الخليفي) على خلفية نشره تدوينة ساخرة علّق فيها على صورة لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي مرفوقا بحارسه الشخصي وتساءل في التدوينة بطريقة ساخرة " ما إذا كان سيقوم بما قام به الشرطي التركي الذي قتل السفير الروسي في انقرة".





Publié le:2016-12-22 14:45:49

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6 de 6 commentaires pour l'article 135798

Ateff  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 20h 21m | Par           
هاو طلع الخبير الاقتصادي هو اول من فضح الحكاية...وهو يسال مغيرفة لهيئة الحقيقة و الكرامة جاتو عالمضاغة

Ridha_E  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 47m |           
(correction du texte initial)
Ce jeune aurait été n'importe qui, on dirait que c'est une chose discutable, mais venant de quelqu'un qui fait partie de deux institutions qui oeuvrent officiellement pour la concorde nationale et la veille sur ce qui peut servir la population avec impartialité, cela devient plus qu'inquiétant.
Il y a une responsabilité pour une personne qui fait partie de certaines institutions comme I Watch et l'IVD qui ne permet pas l'humour noir ou blanc mais la rigueur et la droiture.
Il ne faut pas, au nom de la liberté d'expression, dire n'importe quoi : là, c'est un appel au meurtre et rien d'autre et c'est condamnable.
Certes, en ce qui concerne MMM, il y a eu des commentaires désobligeants, acerbes et méprisants mais jamais d'appel à le liquider.
Ne confondez pas les choses.

Ridha_E  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 19h 42m |           
Il aurait été n'importe qui, on dirait que c'est une chose discutable, mais venant de quelqu'un qui fait partie de deux institutions qui oeuvrent officielles, cela devient plus que inquiétant.
Il y a une responsabilité pour une personne qui fait partie de certaines institutions comme I Watch et l'IVD qui ne permet pas l'humour noir ou blanc .
Il ne faut pas, au nom de la liberté d'expression, dire n'importe quoi : là, c'est un appel au meurtre et rien d'autre.
Certes, en ce qui concerne MMM, il y a eu des commentaires désobligeants, acerbes et méprisants mais jamais d'appel à le liquider.

Watany  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 18h 19m | Par           
On n'a jamais quitté le point de départ, On fait toujours de sur place depuis 6 ans...

Chokri Soiaihia  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 15h 53m | Par           
هبل هپل هبل ايعقل ان تمس حياة الزعيم المفديحامي البلااد والعباد؟؟

KhNeji  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 15h 48m |           
لوكان أوقفوا من تعدى على حرمة الوطن فقتل ثم سجل ودون وصور ثم غادر وكأن شيئا لم يكن لكان أفضل مليون مرة



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