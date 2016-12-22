ايقاف ناشط وروائي بسبب تدوينة ساخرة على الفايسبوك

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 14:45:49

- أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بايقاف الناشط الحقوقي والروائي محمد الخليفي (المعروف بحمادي الخليفي) على خلفية نشره تدوينة ساخرة علّق فيها على صورة لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي مرفوقا بحارسه الشخصي وتساءل في التدوينة بطريقة ساخرة " ما إذا كان سيقوم بما قام به الشرطي التركي الذي قتل السفير الروسي في انقرة".