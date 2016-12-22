Radio Babnet Tunisie  On Air: Fayza Ahmed - Mal 3alaya  
Economie

المجلس الوطني لاتحاد الأعراف يتطرق لتجديد هياكله

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشير بن جدي أن المجلس الوطني للاتحاد، الذي أنطلقت أشغاله، الخميس، سيتطرق الى موضوع تجديد هياكل الاتحاد قبل انعقاد مؤتمره المنتظر في 2018.
واعتبر بن جدي في تصريح ل"وات" على هامش انعقاد المجلس الوطني للاتحاد ، أن جدول أعماله عادي، ويتناول نقاطا تتعلق بالاعلام والحوار حول الوضع الاقتصادي العام بالبلاد.

وأشار الى تواصل توجس عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من قانون المالية لسنة 2017، والمساهمة الظرفية للأعراف والمقدرة ب7،5 بالمائة.
وأكد أن الاتحاد أوضح موقفه بخصوص هذه النقطة، وأنه يعتبر هذه المساهمة مسؤولية وطنية للخروج بالبلاد من وضعها الصعب.
وأفاد أيضا، بأن "بوصلة اتحاد الصناعة والتجارة تظل المحافظة على المؤسسة التونسية".
ويعد المجلس الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ثاني سلطة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد، يتم تنظيمه سنويا للوقوف على اخر المستجدات والتطورات ، واتخاذ القرارات والمواقف العامة للمنظمة.



Publié le:2016-12-22 16:10:56

cadre-4d731861267b707d28772a7f1e14fbaa-2016-12-22 16:10:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135797



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12322,7

  • (21/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41703 DT        1$ =2,33624 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/12)   463,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135797 1328|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires