المجلس الوطني لاتحاد الأعراف يتطرق لتجديد هياكله

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 16:10:56

- أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشير بن جدي أن المجلس الوطني للاتحاد، الذي أنطلقت أشغاله، الخميس، سيتطرق الى موضوع تجديد هياكل الاتحاد قبل انعقاد مؤتمره المنتظر في 2018.واعتبر بن جدي في تصريح ل"وات" على هامش انعقاد المجلس الوطني للاتحاد ، أن جدول أعماله عادي، ويتناول نقاطا تتعلق بالاعلام والحوار حول الوضع الاقتصادي العام بالبلاد.وأشار الى تواصل توجس عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من قانون المالية لسنة 2017، والمساهمة الظرفية للأعراف والمقدرة ب7،5 بالمائة.وأكد أن الاتحاد أوضح موقفه بخصوص هذه النقطة، وأنه يعتبر هذه المساهمة مسؤولية وطنية للخروج بالبلاد من وضعها الصعب.وأفاد أيضا، بأن "بوصلة اتحاد الصناعة والتجارة تظل المحافظة على المؤسسة التونسية".ويعد المجلس الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ثاني سلطة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد، يتم تنظيمه سنويا للوقوف على اخر المستجدات والتطورات ، واتخاذ القرارات والمواقف العامة للمنظمة.