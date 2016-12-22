انطلاق مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 15:39:06

- انطلقت أشغال مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان باعتمادات قدرت بـ 3ر5 مليون دينار لتوسعة أقسام الجراحة، وأمراض القلب والشرايين، ومخبر التشريح وعلم الخلايا، وقسم الطب الطبيعي، وقسم الأمراض الصدرية، وأمراض الكبد والجهاز الهضمي ، وفق ما أكده، اليوم الخميس، مدير المستشفى عماد العبعاب.وأوضح ذات المصدر في تصريح لـمراسل (وات) بالجهة ان المشروع يهدف الى تطوير الخدمات الطبية وتوفير الظروف المريحة للوافدين على المؤسسة الصحية وللمرضى بصفة خاصة، مشيرا الى أن المساحة الجملية المغطاة للأقسام المزمع تهيئتها قدرت بحوالي 3500 متر مربع وحددت مدة إنجاز الأشغال بـ20 شهرا .وأضاف أنه تم اقتناء آلة مفراس جديدة ذات مواصفات فنية عالية بقيمة 800 ألف دينار ، ستساعد الأطباء على كشف وتحديد عديد الأمراض الدقيقة وتجنيب المرضى أتعابا ماديا وبدنية كبيرة، على حد قوله .وأفاد أحد تقنيي المستشفى، في هذا الصدد، أن هذه الآلة تبقى رغم حداثتها، منقوصة الجدوى في ظل غياب مختصين في قراءة نتائج كشوفاتها وهو ما يضطر إدارة المستشفى إلى إرسالها إلى مستشفيات العاصمة لقراءتها وتشخيص المرض، ما قد يعرض حياة بعض المرضى إلى مخاطر قد لا يمكن تداركها أثناء فترة انتظار تقارير نتائج كشف المفراس، وفق تقديره .