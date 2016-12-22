وفاة طفل في حادث انقلاب شاحنة تقل عملة فلاحيين في دقاش بتوزر

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 13:48:33

- جدّ ، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، حادث على الطريق الرابطة بين منطقة "المحاشن" ومفترق "الحشانة" بمعتمدية دقاش من ولاية توزر تمثل في انقلاب شاحنة تقل عملة في القطاع الفلاحي وأسفر عن وفاة في طفل لم يتجاوز الـ14 من عمره واصابة 6 ركاب آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر ان "الشاحنة التي كانت تقل 9 عملة اصيلي ولاية القصرين تعرضت للانقلاب بسبب ثقب في احد اطاراتها المطاطية"، مشيرا الى انه تم نقل المصابين الستة الى المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى المحلي بدقاش أين يتم الاحتفاظ بهم الى غاية الآن.