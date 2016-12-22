رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 13:37:27

- سلّم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 بقصر قرطاج أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس وهما:- محمد علي شيحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيديرالية روسيا.- محمد الهادي السلطاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الإتحادية.وحضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل في وقت سابق من صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.وصرّح وزير الشؤون الخارجية أنه قدّم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا عزم قيادتي البلدين على مزيد التشاور حول القضايا ذات الإهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون الثنائي والإعداد للمواعيد القادمة وخاصة اجتماع اللجنة العليا المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين تونس ومصر.كما أضاف خميّس الجهيناوي أنه أطلع رئيس الدولة على أهمّ القرارات المنبثقة عن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول الوضع بسوريا وكذلك نتائج الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع وخاصة منها تلك المتعلقة بوقف اطلاق النار في سوريا وسبل معالجة الوضع الإنساني هناك، إضافة إلى الاتفاق حول تنظيم أول قمّة بين مجموعتي الدول العربية والأوروبية.