ترشح أكثر من 56400 تلميذ لاجتياز مناظرة ''السيزيام'' دورة 2017

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 14:27:44

- أفاد المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان عدد المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" للسنة الدراسية 2016-2017 يبلغ 56438 تلميذا مقابل 52954 تلميذا خلال السنة الدراسية الماضية.ويتوزع عدد المترشحين لمناظرة "السيزيام" هذه السنة بين 50811 تلميذا مرسما بالقطاع العمومي و5627 بالقطاع الخاص، وفق ما أكده الولباني مشيرا إلى ان عدد الإناث من جملة المترشحين يبلغ 30538 تلميذة مقابل 25900 تلميذا.ولفت الولباني إلى ان ولاية بن عروس تضم أكبر عدد من المترشحين لاجتياز هذه المناظرة ب 4294 تلميذا في حين سجل أقل عدد من المترشحين بولاية تطاوين ب 673 تلميذا.وتجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة السيزيام دورة 2017 أيام 15 و16 و17 جوان 2017 على ان يتم الاعلان عن نتائجها يوم 30 من نفس الشهر، وستتم عملية الاصلاح داخل 7 مراكز اصلاح موزعة على مختلف جهات البلاد.