Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Fighorba  

ترشح أكثر من 56400 تلميذ لاجتياز مناظرة ''السيزيام'' دورة 2017

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أفاد المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان عدد المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" للسنة الدراسية 2016-2017 يبلغ 56438 تلميذا مقابل 52954 تلميذا خلال السنة الدراسية الماضية.

ويتوزع عدد المترشحين لمناظرة "السيزيام" هذه السنة بين 50811 تلميذا مرسما بالقطاع العمومي و5627 بالقطاع الخاص، وفق ما أكده الولباني مشيرا إلى ان عدد الإناث من جملة المترشحين يبلغ 30538 تلميذة مقابل 25900 تلميذا.
ولفت الولباني إلى ان ولاية بن عروس تضم أكبر عدد من المترشحين لاجتياز هذه المناظرة ب 4294 تلميذا في حين سجل أقل عدد من المترشحين بولاية تطاوين ب 673 تلميذا.
وتجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة السيزيام دورة 2017 أيام 15 و16 و17 جوان 2017 على ان يتم الاعلان عن نتائجها يوم 30 من نفس الشهر، وستتم عملية الاصلاح داخل 7 مراكز اصلاح موزعة على مختلف جهات البلاد.



Publié le:2016-12-22 14:27:44

cadre-04126a47ac3ffb55c31045fd1523f70b-2016-12-22 14:27:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135789



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135789 575|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires