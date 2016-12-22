Radio Babnet Tunisie  On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  
Régions

وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى ملازمة الحذر اثر تهاطل كميات كبيرة من الامطار

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - دعت الإدارة العامّة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مُستعملي الطريق الى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وملازمة الحذر وذلك على اثر تهاطل كمّيات كبيرة من الأمطار بكلّ من ولايات تونس الكبرى، نابل وسوسة واوضحت الادارة العامة للحرس الوطني انه يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية 71.960.448.




Publié le:2016-12-22 13:43:25

cadre-c085b680f8f36522c3db7a1265606300-2016-12-22 13:43:25
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 135784

Kaist  (Austria)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 14h 12m |           
ربى يرحمنا



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135784 3166|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires