وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى ملازمة الحذر اثر تهاطل كميات كبيرة من الامطار

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 13:43:25

- دعت الإدارة العامّة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مُستعملي الطريق الى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وملازمة الحذر وذلك على اثر تهاطل كمّيات كبيرة من الأمطار بكلّ من ولايات تونس الكبرى، نابل وسوسة واوضحت الادارة العامة للحرس الوطني انه يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية 71.960.448.