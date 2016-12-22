الإعلان عن طلب عروض لتهيئة 315.5 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 16 ولاية

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات



جسر على وادي كاف الظل بتوز





Publié le:2016-12-22 11:46:12

- منح البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 318 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات منها تهيئة شبكة الطرقات المرقمة (720 كلم) وبناء جسور،وفي هذا الإطار أعلنت اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 الإدارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عن طلب عروض دولي يخص أشغال تهيئة الجزء الثاني من البرنامج ( 315.5 كلم ) موزعة على 16 ولاية هي القصرين وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين وقفصة وقبلي ومنوبة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس .• القسط الأول يشمل تهيئة الطريق المحلية 580 بمنوبة والطريق الجهوية 36 بين بن عروس وزغوان والطريق المحلية 604 بنابل.• القسط الثاني يشمل تهيئة الطريق الجهوية 51 بولاية بنزرت والطريق المحلية 719 بسليانة .• القسط الثالث يشمل تهيئة الطريق المحلية 640 والطريق المحلية 843 و848 بولاية سوسة والطريق المحلية 853 بولاية المنستير.• القسط الرابع يشمل تهيئة الطريق الجهوية عدد 93 بين ولايتي المنستير والمهدية والطريق الجهوية 119 بولاية صفاقس.• القسط الخامس يشمل تهيئة الطريق الوطنية 13 بولاية القصرين والطريق الجهوية 83 و89 والمحلية 888 بولاية سيدي بوزيد .• القسط السادس يشمل تهيئة الطريق المحلية 780 بولاية قابس.• القسط السابع يشمل تهيئة الطريق الجهوية عدد 111 بتطاوين والطريق المحلية 901 بقفصة والطريق المحلية 951 بقبلي.ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا البرنامج بداية من سنة 2017 وهو ما سيعاضد مجهودات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المقررة ضمن مخطط التنمية الجديد ( 2020/2016 ) من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار وإحداث مواطن شغل ودعم الحوكمة المحلية والتوازن بين الجهات.كما أعلنت وزارة التجهيز عن طلب عروض دولي لانجاز الجزء الثاني من بناء جسور يخص أشغال إنجاز 9 منشآت فنية موزعة على 8 ولايات وهي جسر على وادي مليان ببن عروس وجسر على وادي الحمام بزغوان وجسر على وادي المالح ببنزرت وجسر على وادي بوعرادة بسليانة وجسرين على كل من وادي مجردة والسكة الحديدة بولاية جندوبة وجسر على وادي شيبة بالمهدية وجسر على وادي بوحامد بولاية مدنين.