وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا تطورات الوضع في هذا البلد

وشدد على موقف الإدارة الأمريكية الداعم للشرعية الدولية في ليبيا وللاتفاق السياسي في الصخيرات والمؤسسات المنبثقة عنه وخاصة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مع دعمها للمبادرات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في هذا البلد والانطلاق في إعادة الإعمار.
من جهته أعرب الجهيناوي عن حرص تونس على جمع الليبيين وتشجيعهم على الحوار بهدف التوصل إلى توافق دون التدخل في شؤونهم الداخلية، مجددا دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الدفع نحو حل شامل في ليبيا يجنب مزيد الانزلاق نحو الفوضى ويعيد الأمن والاستقرار لهذا البلاد.
وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها حكومة شرعية تتمتع بإجماع دولي، ومساندة تونس لكافة الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية في إطار الحوار بين مختلف الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.
Publié le:2016-12-22 15:04:02
Par:GoldenSiwar (France )
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