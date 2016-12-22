وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا تطورات الوضع في هذا البلد

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 15:04:02

- مثل التباحث في آخر مستجدات الوضع في ليبيا والسبل الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي سلمي للخروج بهذا البلد من الأزمة التي تردى فيها محور لقاء جمع امس الاربعاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر وعبر الدبلوماسي الأمريكي وفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية عن دعم إلادارة الامريكية لجهود تونس من أجل لمّ شمل الليبيين وحرصها على تجنب استمرار الأزمة في هذا البلد وعلى الحفاظ على وحدته الترابية واسترجاع أمنه واستقراره.وشدد على موقف الإدارة الأمريكية الداعم للشرعية الدولية في ليبيا وللاتفاق السياسي في الصخيرات والمؤسسات المنبثقة عنه وخاصة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مع دعمها للمبادرات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في هذا البلد والانطلاق في إعادة الإعمار.من جهته أعرب الجهيناوي عن حرص تونس على جمع الليبيين وتشجيعهم على الحوار بهدف التوصل إلى توافق دون التدخل في شؤونهم الداخلية، مجددا دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الدفع نحو حل شامل في ليبيا يجنب مزيد الانزلاق نحو الفوضى ويعيد الأمن والاستقرار لهذا البلاد.وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها حكومة شرعية تتمتع بإجماع دولي، ومساندة تونس لكافة الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية في إطار الحوار بين مختلف الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.