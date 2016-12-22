الهايكا تصدر قائمة الاذاعات الخاصة التي شملها توسيع مجال البث

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 11:17:21

- أعلنت، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، (الهايكا) أن مجلسها وافق على مطالب توسعة مجال بث خمس اذاعات تونسية خاصة.وأضافت، (الهايكا)، في بيان لها، الاربعاء، أنه تمت الموافقة على توسعة مجال بث كل من اذاعتي "اكسبرس اف ام" و"ابتسامة اف ام (ifm)"، ليشمل كامل تراب الجمهورية، في حين أصبح بامكان اذاعة "نجمة اف ام" البث في كل من ولايتي المنستير والمهدية.كما شمل قرار الهيئة توسعة مجال بث اذاعة "جوهرة اف ام" لتصل موجاتها الى تونس الكبرى وولايتي صفاقس وزغوان اضافة الى تمكن "راديو ماد" من الحصول على حق البث في تونس الكبرى، حسب نص البيان.وأوضحت، في ذات البيان، أن "بنود الإتفاقيات البينيّة بين الهيئة وهذه الإذاعات ستضبط الإلتزامات الجديدة لهذه القنوات وتفاصيل المراحل الزمنيّة لإنجاز عمليّة التوسعة" مشيرة الى أن موافقتها "تأتي عقب البلاغ الذي أصدرته يوم 27 جويلية 2016 والمتعلّق بفتح باب الترشح أمام مختلف القنوات الإذاعية الخاصة الراغبة في تقديم مطالب توسيع مجال البث".امل