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الهايكا تصدر قائمة الاذاعات الخاصة التي شملها توسيع مجال البث

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، (الهايكا) أن مجلسها وافق على مطالب توسعة مجال بث خمس اذاعات تونسية خاصة.

وأضافت، (الهايكا)، في بيان لها، الاربعاء، أنه تمت الموافقة على توسعة مجال بث كل من اذاعتي "اكسبرس اف ام" و"ابتسامة اف ام (ifm)"، ليشمل كامل تراب الجمهورية، في حين أصبح بامكان اذاعة "نجمة اف ام" البث في كل من ولايتي المنستير والمهدية.
كما شمل قرار الهيئة توسعة مجال بث اذاعة "جوهرة اف ام" لتصل موجاتها الى تونس الكبرى وولايتي صفاقس وزغوان اضافة الى تمكن "راديو ماد" من الحصول على حق البث في تونس الكبرى، حسب نص البيان.
وأوضحت، في ذات البيان، أن "بنود الإتفاقيات البينيّة بين الهيئة وهذه الإذاعات ستضبط الإلتزامات الجديدة لهذه القنوات وتفاصيل المراحل الزمنيّة لإنجاز عمليّة التوسعة" مشيرة الى أن موافقتها "تأتي عقب البلاغ الذي أصدرته يوم 27 جويلية 2016 والمتعلّق بفتح باب الترشح أمام مختلف القنوات الإذاعية الخاصة الراغبة في تقديم مطالب توسيع مجال البث".
امل




Publié le:2016-12-22 11:17:21

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1 de 1 commentaires pour l'article 135778

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 14h 14m |           
منقول

سعادة سمو المقيم العام السفير الفرنسي بتونس يجتمع بالهايكا.
إي نعم سيدي خويا المقيم العام يجتمع بمؤسسة اعلامية وطنية ليملي عليها ما يجب ان تفعل و ما يجب و لا يجب ان يمر في الاعلام و خاصة "تتليف الجرة" في قضية إستشهاد البطل محمد الزواري.
هده الدولة المستقلة ذات اكا الحكاية الي تعرفوها...
و يتوصل الإختراق الفضيع لأمننا و بلادنا و كرامتنا إن كانت لنا كرامة أصلا



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