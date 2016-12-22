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تفكيك خلية ارهابية مكونة من 5 عناصر تنشط بين تونس وسيدي بوزيد ومجاز الباب

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك خليّة إرهابيّة تنشط بين تونس، سيدي بوزيد ومجاز الباب بولاية باجة تتكوّن من 5 عناصر ، إعترفوا بعد التحرّي معهم بأنهم يتواصلون فيما بينهم و مع عناصر إرهابيّة بالجزائر وليبيا عبر شبكة التواصل الإجتماعي بواسطة أسماء مستعارة للتفصّي من المراقبة الأمنيّة، واضاف بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية ان هذه الخلية تعمل على إستقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر وتمجيد تنظيم ما يُسمّى "داعش" الإرهابي والإشادة بعمليّاته الإرهابيّة.

واضاف البلاغ ان هذه الخلية تتكون من ثلاث فتيات تم إلقاء القبض علي اثنين منهما والإحتفاظ بهما (عمرهما 17 و18 سنة إحداهن تلميذة )، والثالثة موقوفة بالسّجن من أجل تورّطها في قضيّة إرهابيّة أخرى (وتبلغ من العمر 28 سنة )، وشابين أحدهما عمره 19 سنة تمّ إلقاء القبض عليه والإحتفاظ به والثاني عمره 31 سنة موقوف بالسّجن من أجل تورّطه في قضيّة إرهابيّة أخرى.
وقد اذنت النيابة العموميّة بعد مراجعتها ، بالإحتفاظ بكافة أفراد هذه الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".




Publié le:2016-12-22 10:48:01

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