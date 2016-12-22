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Politique

المهندسون في يوم غضب انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - يدخل اليوم الخميس المهندسون في يوم عضب بكامل الجمهورية مع حمل الشارة السوداء، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين.
ياتي هذا اليوم « انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري » بعد أن أقرّت العمادة تاريخ 15 ديسمبر من كل سنة الموافق لذكرى الإغتيال، يوما وطنيا للإحتفاء بالكفاءات العلمية وحمايتها.




Publié le:2016-12-22 10:05:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 135775

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 47m | Par           
منقول كل من يعتقد أن وزارة الداخليّة التونسيّة بريئة من جريمة اغتيال العالم المخترع ومهندس الطيران المتخصّص في تصنيع الطائرات بدون طيّار والأستاذ الجامعي بصفاقس الشهيد محمد الزواري رحمه الله فهو غبيّ وأحمق أو لا يعرف أنّ البوليس السياسي مازال يصول ويجول ويرتكب كلّ انواع الجرائم الّتي تعوّد على إرتكبها في عهد الطاغية بن علي (مراقبة ، هرسلة، تعذيب ، اغتيالات بالسمّ ، اغتيالات بالرّصاص ، .. ) فالمخابرات التونسيّة متكوّنة من أوباش وخونة وحاقدين على الشعب وهي تكاد تكون فرع تابع للموساد الصهيوني بما ترتكبه من جرائم لصالحها. لا يمكن أن تكون إستقالة مدير الأمن الوطني يوم 15/12/2016 وقبل أربع ساعات من تنفيذ جريمة الإغتيال مجرّد صدفة ، فالأمر أكبر من ذلك بكثير. يرجّح البعض أنّ مدير الأمن الوطني قد وصلته معلومات مفادها أنّ هناك من يخطّط لإغتيال مهندس الطيران محمّد الزواري ، وبعد ابلاغه لرأسائه بهذه المعلومات الخطيرة، ألزموه بالسكوت وعدم التدخّل لمنع ارتكاب هذه الجريمة الإرهابيّة ، فقرّر الإستقالة حتّى لا يكون مدير أمن في دولة لا توفّر الأمن لكل مواطنيها. أيّها الشعب التونسي: لقد تم اختراق أجهزة الدولة التونسية من طرف عدّة مخابرات أجنبيّة . فعلى الشعب المطالبة ب : 1) برفع قضية لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ الكيان الصهيوني. 2) عزل وزير الداخلية . 3) عزل قائد جهاز الاستخبارات . 4) فتح تحقيق داخل المؤسسات الحامية للأمن القومي. 5) عزل وزير الإعلام والإتصال . 6) تأميـن علماء الوطـن. https://www.facebook.com/zitounatv.official/videos/916354201828540/



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