المهندسون في يوم غضب انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري
Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات -
يدخل اليوم الخميس المهندسون في يوم عضب بكامل الجمهورية مع حمل الشارة السوداء، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين.
ياتي هذا اليوم « انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري » بعد أن أقرّت العمادة تاريخ 15 ديسمبر من كل سنة الموافق لذكرى الإغتيال، يوما وطنيا للإحتفاء بالكفاءات العلمية وحمايتها.
Par:kaist (Austria )
Sur: وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى ملازمة الحذر اثر تهاطل كميات كبيرة من الامطار