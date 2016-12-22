المهندسون في يوم غضب انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 10:05:22

- يدخل اليوم الخميس المهندسون في يوم عضب بكامل الجمهورية مع حمل الشارة السوداء، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين.ياتي هذا اليوم « انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري » بعد أن أقرّت العمادة تاريخ 15 ديسمبر من كل سنة الموافق لذكرى الإغتيال، يوما وطنيا للإحتفاء بالكفاءات العلمية وحمايتها.