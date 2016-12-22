تعليق النشاط بمخابز ولاية تونس يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016

Jeudi 22 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 00:08:36

- قررت الغرفة النقابية الجهوية لاصحاب المخابز بتونس، التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق النشاط بمخابز ولاية تونس وذلك يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016، في صورة عدم التوصل لحل الاشكاليات المطروحة وتلبية مطالب المهنة في اقرب وقت ممكن.وطالبت الغرفة السلط بتفعيل وتطبيق قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وبيع مادة الخبز وذلك قصد وضع حد نهائي لتفاقم ظاهرة المخابز العشوائية وفق بلاغ لها الاربعاء.واوضحت الغرفة ان هذه المخابز العشوائية تمثل منافسة غير شريفة وتهدد ديمومة القطاع واليد العاملة فيه اضافة الى ما يمكن ان يلحق من اضرار للمستهلك من ناحية عدم احترام المواصفات المطلوبة في صناعة الخبز.كما طالبت بتمكين المهنيين من التعويضات اللازمة وتسوية الوضعية من حيث صرف المستحقات المتعلقة باسترجاع المبالغ الناتجة عن الزيادات في المحروقات والكهرباء والماء والخميرة واليد العاملة.وشددت الغرفة على الحق الشرعي للمهنيين في ممارسة كافة الاشكال الاحتجاجية المناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم وتحقيق مطالبهم.وتدعو الغرفة كافة منظوريها للتحلي بروح المسؤولية والانضباط والالتزام بالاخلاقيات المهنية والنقابية العالية خلال هذه الفترة وعند تعليق النشاط وفق ذات البلاغ.