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Politique

الاثنين المقبل في العاصمة: يوم وطني ضد التمييز العنصري بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - قالت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنها ستنظم الاثنين المقبل يوما وطنيا ضد التمييز العنصري، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الحدث يندرج في إطار التوعية والتحسيس بضرورة مناهضة التمييز العنصري في تونس والمسكوت عنها اليوم والتأكيد على أهمية فتح الحوار والنقاش حول هذه المسألة بين سائر الفاعلين على مستوى الحكومة ومجلس نواب الشعب والهيئات الوطنية المستقلة وقطاع الإعلام والمجتمع المدني، حسب نص البلاغ.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الوطني أنشطة توعوية وتثقيفية وفنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وندوة علمية ستنظر في جلسة صباحية في واقع التمييز العنصري في تونس والتزاماتها كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري إضافة إلى مسألة الفراغ التشريعي في مجال التصدي للتمييز العنصري وتقديم مشروع القانون المتعلق بمناهضة التمييز العنصري وبيان دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وسيتم خلال الندوة أيضا تنظيم ورشات عمل بمشاركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"هايكا"، حول دور وسائل الإعلام في التوقي والتصدي لكافة أسباب ومظاهر التمييز العنصري بتونس.



Publié le:2016-12-22 07:57:52

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