الحط من عقوبة المرأة المعتدية على معتمد السيجومي

وقال قيقة، في تصريح لوكالة (وات)، إن المحكمة قضت بتعديل العقاب البدني في حق الموظفة والنزول به من 5 سنوات سجنا الى 4 سنوات، أما بالنسبة لشريكها في الاعتداء وهو الحاجب بنفس المعتمدية فقد تقرر النزول بالعقاب البدني المسلط عليه من 3 سنوات ونصف إلى عامين سجنا.
وأضاف الناطق باسم المحكمة إن للنيابة العمومية 10 أيام للتعقيب على هذا القرار.
يذكر أن موظّفة بمعتمدية سيدي حسين السيجومي، مكلّفة بالسكن الإجتماعي، قامت بالاعتداء بالعنف الشديد، يوم 3 أكتوبر الماضي، على معتمد الجهة متهمة إياه بالتحرش بها جنسيا، وهو الأمر الذى نفاه المعتمد موضحا في تصريحات إعلامية أنّ هذه المرأة لم تقم بأداء المهمّة الموكلة إليها في إطار عملها كما ينبغي مما تطلب توجيه استجواب لها.
Publié le:2016-12-21 21:56:09
Par:Azzah (France )
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