منوبة: احتجاج أساتذة المدرسة الإعدادية ابو القاسم الشابي في ''دوار هيشر''

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات - نفّذ اساتذة المدرسة الإعدادية ابو القاسم الشابي في دوار هيشر اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب المتعلقة بتحسين البنية التحتية بالمؤسسة وتوفير ادنى المرافق لضمان سيرورة العملية التربوية، حسب ما أفاد به عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر طارق العليبي مراسلة (وات) بالجهة .

وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية تأتي اثر المماطلة في تحقيق عدد من المطالب على غرار اتمام الأشغال الخاصة بملعب التربية البدنية وتوفير الصيانة للأرضية الصناعية في جزء منه والتي تعرضت حسب تعبيره للسرقة والاتلاف بالاضافة الى انعدام الإنارة و التيار الكهربائي بـ5 قاعات منها مخبر التكنولوجيا ومخبر العلوم والنقص الفادح في التجهيزات بها ومعدات التدريس .

واستعرض عددا من المطالب ، التي شدد الاطار التربوي عل ضرورة تحقيقها في بيان تم إصداره في الغرض وتحصلت مراسلة (وات) على نسخة منه، على غرار تهيئة مخبر اعلامية وتفعيل قاعة مراجعة التي يتوفر لها الفضاء المناسب لتجنب قضاء التلاميذ ساعات الفراغ في الطرقات والشوارع المحفوفة بالمخاطر مع توفير حارس في مأوى السيارات للحماية من الدخلاء ومن تجمعات الاولياء التي مثلت مصدر ازعاج للاطار التربوي والإداري .

وأشار إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتربية لم تفي بالتزاماتها في الاطار وهو ماحدا بالإطار التربوي بالمدرسة الاعدادية الى اتخاذ قرار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من صباح غد الخميس وذلك في انتظار التزام المصالح المعنية بتعهداتها في الايام القادمة، حسب تعبيره.







Publié le:2016-12-21 19:43:36

