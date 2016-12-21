عبيد البريكي: الحكومة لن تتسامح مع من اغتالوا ''محمد الزواري'' وحق أرملته في الجنسية التونسية مكفول

وأفاد خلال قيامه, مساء الأربعاء, بزيارة إلى صفاقس لأداء واجب العزاء لعائلة الفقيد الزواي بتكليف من رئيس الحكومة, أن البحث جار بنسق سريع من أجل الكشف عن ملابسات "هذه الجريمة النكراء التي استهدفت العلم الذي كرسه الشهيد خدمة لأبناء غزة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.
وأشار البريكي إلى أنه "في حال التأكد في القريب العاجل من طبيعة الجناة فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا وتطورا لمعاقبة الجناة ولحماية تونس وأبنائها وتحصينهم من كل محاولات الاعتداءات".
وذكر البريكي أنه رغم خطورة الاعتداء الغاشم والغادر الذي ارتكب في حق الشهيد الزواري فإن هذا الحادث لا يجب أن يخفي أن المؤسسة الأمنية في تونس قد تقدمت أشواطا في مواجهة الإرهاب وتحولت من الدور الدفاعي إلى الدور الاستباقي، مضيفا قوله إن "هذه الجريمة النكراء قد جعلتنا نقف عند عدة حقائق لنتخذ عددا من الإجراءات، لكن دون التراجع عن مبدأي الحرية والديمقراطية".
Publié le:2016-12-21 19:40:55
Par:Nouri (Switzerland )
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