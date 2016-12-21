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Politique

عبيد البريكي: الحكومة لن تتسامح مع من اغتالوا ''محمد الزواري'' وحق أرملته في الجنسية التونسية مكفول

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - أكد وزير الحوكمة والوظيفة العمومية، عبيد البريكي، أن الحكومة لن تتسامح مع مرتكبي جريمة اغتيال المهندس الطيار "محمد الزواري", الخميس الماضي في صفاقس أمام منزله, محليين كانوا الجناة أو أجانب، مضيفا قوله إن "منح الجنسية التونسية والإقامة لأرملة الشهيد حق مكفول".

وأفاد خلال قيامه, مساء الأربعاء, بزيارة إلى صفاقس لأداء واجب العزاء لعائلة الفقيد الزواي بتكليف من رئيس الحكومة, أن البحث جار بنسق سريع من أجل الكشف عن ملابسات "هذه الجريمة النكراء التي استهدفت العلم الذي كرسه الشهيد خدمة لأبناء غزة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.
وأشار البريكي إلى أنه "في حال التأكد في القريب العاجل من طبيعة الجناة فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا وتطورا لمعاقبة الجناة ولحماية تونس وأبنائها وتحصينهم من كل محاولات الاعتداءات".
وذكر البريكي أنه رغم خطورة الاعتداء الغاشم والغادر الذي ارتكب في حق الشهيد الزواري فإن هذا الحادث لا يجب أن يخفي أن المؤسسة الأمنية في تونس قد تقدمت أشواطا في مواجهة الإرهاب وتحولت من الدور الدفاعي إلى الدور الاستباقي، مضيفا قوله إن "هذه الجريمة النكراء قد جعلتنا نقف عند عدة حقائق لنتخذ عددا من الإجراءات، لكن دون التراجع عن مبدأي الحرية والديمقراطية".



Publié le:2016-12-21 19:40:55

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3 de 3 commentaires pour l'article 135764

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 45m |           
سيبوه السيد الوزير لبس كسوة الوزارة ولى يعرف يجنقل في الكلام زعمة وكان مازال في الاتحاد يتكلم هكة تونس يتقتل والحكومة الموقرة بعد اسبوع كامل تبعث وزير الحوكمة باش يقدم التعازي يا والله مهزلة

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 04m |           
كلام غريب وسفسطائي
أولا اين من اغتالوا الشهيد محمد الزواري لكي تتسامح او لا تتسامح معهم، لم يقع القاء القبض على اي منهم ومن وقع ايقافهم لم يشاركوا لا في تخطيط ولا في تنفيذ وهم انفسهم ضحية وقع استغلالهم وهم سواق واصحاب كراء سيارات
ثم لماذا هذا الاصرار على عدم تسمية محمد الزواري بالشهيد
اما القول "حق أرملته في الجنسية التونسية مكفول'' فهو من الوعود السفسطائية ايضا ولا قيمة له فما المانع ان تتحصل على الجنسية حالا وتستخرج بطاقة تعريف وجواز سفر اسوة بامهات اولاد تونسيين وذلك حق وليست منة

KhNeji  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 29m |           
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