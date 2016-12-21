ألف شاب ينتفعون من البرنامج الجهوي لبعث المؤسسات الاجتماعية ضمن برنامج آمباكت آت وورك

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 21:03:58

- سينتفع قرابة ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة من البرنامج الإقليمي لبعث المؤسسات الاجتماعية "امباكت دوت وورك" الذي أطلقته المنظمة الدولية "ايناكتيس" ومؤسسة سيتي في شهر أكتوبر المنقضي بتونس والجزائر والمغرب.ويستهدف البرنامج 1000 طالب من بين الأعضاء الجدد لمنظمة ايناكتيس التي تعهدت بانتدابهم وتأطيرهم لتمكينهم من بعث وتنمية 30 مشروعا في مجال بعث المؤسسات الاجتماعية مع امكانية تمويل 5 شركات ناشئة في حدود الفترة الممتدة بين نهاية سنة 2017 وبداية العام 2018.ويندرج برنامج (امباركت دوت وورك ) بحسب بلاغ مشترك لمؤسسة سيتي ومنظمة ايناكتيس، في اطار البرنامج الإقليمي لبعث المؤسسات الاجتماعية الرامي الى مساعدة حوالي 4000 شاب بكل من تونس والجزائر والمغرب في مجال ريادة الأعمال ويتواصل الى غاية شهر مارس لسنة 2018 .ورصدت مؤسسة سيتي اعتمادات بقيمة نصف مليون دولار لتنفيذ تدخلات هذا البرنامج بغية توفير فرص اقتصادية اضافية بالاعتماد على التعليم وخلق المؤسسات والاستثمار في القدرات المالية والادارية بالبلدان المغاربية المذكورة.وكان البرنامج انطلق منذ سنة ونصف لمرافقة شريحة الطلبة المنتفعين به مسديا لهم حصص التوجيه والتكوين في معارف في مجالات ريادة المؤسسات وتقوية القدرات وبعث المشاريع.وسيتم بعد الانتهاء من حصص التكوين تنظيم تظاهرة تشارك فيها أفضل المشاريع من بلدان تونس والمغرب والجزائر لتعرض فيها التجارب الناجحة للبرنامج.ومنذ انبعاثها سنة 2009، في اطار الشراكة بين الجامعة التونسية ومركز المسيرين الشبان التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عملت ايناكتيس تونس على تطوير البعد الاجتماعي من خلال دعم بعث المؤسسات .وتساند ايناكتيس طلبة المدارس العليا والجامعات ب36 بلدا من خلال دعمها للتعاون بين الطلبة والفاعلين الاقتصاديين في حين تدعم مؤسسة سيتي عبر تدخلاتها الأنشطة الاقتصادية من أجل تحسين الظروف المعيشية لمختلف الفئات الاجتماعية الأقل دخلا بمختلف أصقاع العالم.