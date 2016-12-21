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Economie

اكثر من 4ر5 مليون سائح ارتادو النزل التونسية خلال الفترة المنقضية من سنة 2016

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - أفادت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، أن اكثر عن 4ر5 مليون سائح ارتادوا النزل التونسية خلال الفترة المنقضية من سنة 2016 من بينهم 2 مليون سائح تونسي، مؤكدة على أهمية السياحة الداخلية التي استحوذت على حوالي 30 بالمائة من السوق.

وتوقعت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في تصريح لمراسلة (وات) على هامش زيارتها لمعرض التحف وهدايا آخر السنة للصناعات التقليدية بنابل، أن يشهد القطاع السياحي انطلاقة جيدة خلال سنة 2017 بعد انقاذ الموسم خلال السنة الحالية باعتبار التراجع الكبير الذي شهده خلال سنة 2015.
وأكدت "أنه تم الانطلاق بعد في الإعداد لموسم سنة 2017"، مشيرة إلى عديد البرامج التي تم وضعها على المديين المتوسط والبعيد قصد تحسين الخدمات السياحية على غرار إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتحسين التكوين والترويج وإعادة تصنيف النزل.
وشددت الوزيرة، من جهة اخرى، على أهمية قطاع الصناعات التقليدية الذي يشغل حوالي 300 ألف حرفي أغلبهم من النساء، مذكرة بالقرار الذي اتخذته الحكومة، خلال مجلس وزاري مضيق، والقاضي باقتناء كافة مؤسسات الدولة ل20 بالمائة من مستلزماتهم من منتوجات الصناعات التقليدية.
ومثل معرض التحف وهدايا آخر السنة للصناعات التقليدية الذي ينتظم في دورته الثالثة من 19 إلى 29 ديسمبر برواق العرض التابع لمركز التقاليد والحرف الفنية بنابل فرصة لدعم الحرفيين وتمكينهم من ترويج منتوجاتهم.
وقد ضم المعرض في هذه الدورة حوالي 25 حرفيا وحرفية من نابل في اختصاصات الخزف والبلور والحلي والألياف النباتية.



Publié le:2016-12-21 19:09:59

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3 de 3 commentaires pour l'article 135759

Addel  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 46m |           
هذي وزيره ما عندها شيئ تحسب و برا
عدد الي جاء بارخص الاسوام
يصلح العدد للدعاية لا غير
اش ربحنا منهم لا اصحاب النزل خلصوا البعض من الديون لا خلصوا الخدامة
كلام فارغ و تافه

Extra  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 10m |           
Impossible, Madame la ministre, et vous le savez bien, 43% des hôtels étaient, thomas Cook a fermé ses bureaux et ne reviendra, peut être qu' en avril 2017, la Tui a fermé son garage a sousse en vendant plusieurs bus mini et micro bus et veulent vendre ce local et et et, Madame, est ce qu'en travaillant entre le 4 Août et 2 septembre avec nos amis ALGERIENS et Russes, et pendant cette periode , il y a 40 % des hôtels sont ouvert avec un
taux de remplissage de 23%. Je préfère me taire.

MENZLY  (Canada)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 03m |           
شالوم مدام سلمى اللومي !
الشعب يحب يسألك آش نوا أحوالك بعد ما إغتالت إسرائيل المهندس الشهيد محمد الزواري ؟ باش تكمل تزور إسرائيل و تعمل معاهم إتفاقيات تجارية و سياحية ؟



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