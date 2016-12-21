اكثر من 4ر5 مليون سائح ارتادو النزل التونسية خلال الفترة المنقضية من سنة 2016

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 19:09:59

- أفادت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، أن اكثر عن 4ر5 مليون سائح ارتادوا النزل التونسية خلال الفترة المنقضية من سنة 2016 من بينهم 2 مليون سائح تونسي، مؤكدة على أهمية السياحة الداخلية التي استحوذت على حوالي 30 بالمائة من السوق.وتوقعت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في تصريح لمراسلة (وات) على هامش زيارتها لمعرض التحف وهدايا آخر السنة للصناعات التقليدية بنابل، أن يشهد القطاع السياحي انطلاقة جيدة خلال سنة 2017 بعد انقاذ الموسم خلال السنة الحالية باعتبار التراجع الكبير الذي شهده خلال سنة 2015.وأكدت "أنه تم الانطلاق بعد في الإعداد لموسم سنة 2017"، مشيرة إلى عديد البرامج التي تم وضعها على المديين المتوسط والبعيد قصد تحسين الخدمات السياحية على غرار إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتحسين التكوين والترويج وإعادة تصنيف النزل.وشددت الوزيرة، من جهة اخرى، على أهمية قطاع الصناعات التقليدية الذي يشغل حوالي 300 ألف حرفي أغلبهم من النساء، مذكرة بالقرار الذي اتخذته الحكومة، خلال مجلس وزاري مضيق، والقاضي باقتناء كافة مؤسسات الدولة ل20 بالمائة من مستلزماتهم من منتوجات الصناعات التقليدية.ومثل معرض التحف وهدايا آخر السنة للصناعات التقليدية الذي ينتظم في دورته الثالثة من 19 إلى 29 ديسمبر برواق العرض التابع لمركز التقاليد والحرف الفنية بنابل فرصة لدعم الحرفيين وتمكينهم من ترويج منتوجاتهم.وقد ضم المعرض في هذه الدورة حوالي 25 حرفيا وحرفية من نابل في اختصاصات الخزف والبلور والحلي والألياف النباتية.