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انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق من ولاية باجة

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها الاربعاء، ان اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب سيتم تسجيله غدا الخميس 22 ديسمبر 2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة منتصف الليل من نفس اليوم بقرية وادي الزرقاء ومدينتي تستور والصخيرة بولاية باجة.

وارجعت الشركة هذه الاضطرابات الى الاشغال التي تقوم بها لاصلاح عطب طارئ على القناة الرئيسية لجلب مياه سد بني مطير.




Publié le:2016-12-21 20:02:50

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