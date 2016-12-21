ارتفاع عدد ضحايا حادثة غرق مركب الصيد ''البركة'' بالمهدية إلى 9 بحارة

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 18:38:59

- أفاد رئيس فرقة الحرس البحري بالمهدية عادل عوينات اليوم الأربعاء مراسل (وات) بالجهة، أنه تم العثور على جثة أحد البحارة المفقودين الذين كانوا على متن مركب الصيد البحري "البركة" ليرتفع عدد الضحايا إلى 9 بحارة.وأوضح أن ما تبقى من جثة أحد البحارة (الجزء السفلي) علق اليوم، بشباك أحد مراكب الصيد بالجر الذي تم تسخيره لجر المنطقة التي يرجح أن تكون مكان غرق "البركة "، مشيرا الى أن الجثة عثر عليها على بعد 12 ميلا من سواحل المهدية (الميل يساوي 1852 مترا) و8 أميال من سواحل سلقطة.وأكد في ذات السياق، أنه تم تسخير عدد من مراكب الجر من المهدية والشابة وصفاقس علاوة على الزورق البحري السريع للحرس الوطني وخافرة للجيش الوطني لتمشيط المنطقة المفترضة لغرق المركب.وسيتم نقل جثة البحار، وفق المتحدث، للمصالح الطبية المختصة قصد التشريح والتعرف على هوية صاحبها.وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أدى اليوم الأربعاء، زيارة إلى أهالي البحارة ضحايا الحادثة لتقديم واجب العزاء إلى جانب الدعم المادي والمعنوي.ولاتزال عمليات التمشيط والبحث جارية عن بقية المفقودين وعددهم 5 بحارة فيما بلغ عدد الضحايا إلى حد اليوم 9 بحارة إلى جانب ناج وحيد.ويجدر التذكير أن مركب "البركة" كان يقل 14 بحارا عندما غادر ميناء الصيد البحري بالمهدية يوم 05 ديسمبر الجاري لينقطع الاتصال به يوم 16 من نفس الشهر لتحول الأحوال الجوية الماطرة دون وصوله إلى نفس الميناء وغرقه.