مراكب الصيد البحري الثلاثة المحتجزة بليبيا تستعد للعودة الى تونس (اتحاد الفلاحة)

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 18:08:29

- تستعد مراكب الصيد البحري الثلاثة، المحتجزة بليبيا وعلى متنها 54 بحارا، لمغادرة ميناء الزاوية والعودة الى تونس بعد تحسن الاحوال الجوية وفق ما اعلن عنه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ اصدره الاربعاء.واوضح، في ذات البيان، "ان المراكب، التي تقوم حاليا بالتزود بمستلزماتها من الوقود والمؤونة، ستعود بكامل طاقمها وتجهيزاتها بعد استكمال تسوية وضعيتها هناك وذلك بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الاطراف المتدخلة الرسمية والمهنية في كل من تونس وليبيا".وفي هذا الاطار، اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة تكثيف التعاون بين تونس وليبيا لمزيد ضبط الحدود البحرية بين البلدين.ودعا كافة المجهزين والبحارة الى الابتعاد عن ممارسة نشاطهم بالمناطق الحدودية البحرية بين تونس وليبيا تفاديا للاشكاليات والاخطار التي قد تنجر عنها، وفق ذات البلاغ.